Шойгу вже не вистачає ракет: хоче, щоб виробляли вдвічі більше
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить заяву Міноборони РФ
Деталі: Шойгу провів робочу нараду з керівництвом Корпорації "Тактичне ракетне озброєння", де зазначив, що держоборонзамовлення "гідно виконується".
Дослівно: "Однак, навіть з урахуванням збільшення випуску продукції в поточному році, доручив (Шойгу – ред.) подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження".
Деталі: Міністр також додав, що у підприємства є необхідні резерви, а його завдання "жорстке, але здійсненне".
Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" – найбільший у Росії розробник і постачальник різного виду ракет, в тому числі протирадіолокаційних і багатоцільових. Загалом до корпорації входять 39 підприємств.
Передісторія:
- У січні 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков публікував дані про кількість ракет, що залишилися у РФ.
- Вони свідчать, що Росія витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, однак все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".