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Шойгу вже не вистачає ракет: хоче, щоб виробляли вдвічі більше

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 13:26
Шойгу вже не вистачає ракет: хоче, щоб виробляли вдвічі більше
Фото: РИА Новости

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доручив найбільшому холдингу Росії з виробництва різного типу ракет подвоїти обсяги виробництва.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке наводить заяву Міноборони РФ

Деталі: Шойгу провів робочу нараду з керівництвом Корпорації "Тактичне ракетне озброєння", де зазначив, що держоборонзамовлення "гідно виконується".

Дослівно: "Однак, навіть з урахуванням збільшення випуску продукції в поточному році, доручив (Шойгу – ред.) подвоїти обсяги виробництва високоточних засобів ураження".

Деталі: Міністр також додав, що у підприємства є необхідні резерви, а його завдання "жорстке, але здійсненне".

Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" – найбільший у Росії розробник і постачальник різного виду ракет, в тому числі протирадіолокаційних і багатоцільових. Загалом до корпорації входять 39 підприємств.

Передісторія:

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  • У січні 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков публікував дані про кількість ракет, що залишилися у РФ.
  • Вони свідчать, що Росія витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, однак все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".

Теми: Росіяракетний удар
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