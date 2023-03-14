Шойгу уже не хватает ракет: хочет, чтобы производили вдвое больше

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил крупнейшему холдингу России по производству различного типа ракет удвоить объемы производства.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит заявление Минобороны РФ

Детали: Шойгу провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где отметил, что гособоронзаказ "достойно выполняется".

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Дословно: "Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил (Шойгу - ред.) удвоить объемы производства высокоточных средств поражения".

Детали: Министр также добавил, что у предприятия есть необходимые резервы, а его задача "жесткая, но выполнимая".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - крупнейший в России разработчик и поставщик различного вида ракет, в том числе противорадиолокационных и многоцелевых. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.

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