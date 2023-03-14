Шойгу уже не хватает ракет: хочет, чтобы производили вдвое больше
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил крупнейшему холдингу России по производству различного типа ракет удвоить объемы производства.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит заявление Минобороны РФ
Детали: Шойгу провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где отметил, что гособоронзаказ "достойно выполняется".
Дословно: "Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил (Шойгу - ред.) удвоить объемы производства высокоточных средств поражения".
Детали: Министр также добавил, что у предприятия есть необходимые резервы, а его задача "жесткая, но выполнимая".
Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - крупнейший в России разработчик и поставщик различного вида ракет, в том числе противорадиолокационных и многоцелевых. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.
Предыстория:
- В январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников публиковал данные о количестве ракет, оставшихся в РФ.
- Они свидетельствуют, что Россия потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов, однако все еще имеет достаточное количество ракет С-300 и крылатых "Искандеров".