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Шойгу уже не хватает ракет: хочет, чтобы производили вдвое больше

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 12:26
Шойгу уже не хватает ракет: хочет, чтобы производили вдвое больше
Фото: РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил крупнейшему холдингу России по производству различного типа ракет удвоить объемы производства.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит заявление Минобороны РФ

Детали: Шойгу провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение", где отметил, что гособоронзаказ "достойно выполняется".

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Дословно: "Однако, даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году, поручил (Шойгу - ред.) удвоить объемы производства высокоточных средств поражения".

Детали: Министр также добавил, что у предприятия есть необходимые резервы, а его задача "жесткая, но выполнимая".

Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" - крупнейший в России разработчик и поставщик различного вида ракет, в том числе противорадиолокационных и многоцелевых. Всего в корпорацию входят 39 предприятий.

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Предыстория:

  • В январе 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников публиковал данные о количестве ракет, оставшихся в РФ.
  • Они свидетельствуют, что Россия потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов, однако все еще имеет достаточное количество ракет С-300 и крылатых "Искандеров".

Темы: Росcияракетный удар
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