Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Краматорську кількість поранених від удару зросла до 9-ти, пошкоджено 25 будинків

"Українська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 17:51
У Краматорську кількість поранених від удару зросла до 9-ти, пошкоджено 25 будинків
Один зі зруйнованих будинків у Краматорську, фото з Facebook мера Олександра Гончаренка

Дев'ять людей отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Краматорська 14 березня.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Середньої важкості одна жінка. Всі інші мають легкі поранення. У лікарні отримують медичну допомогу дві людини, п'ять жителів – на амбулаторному лікуванні, двоє від госпіталізації відмовилися".

Деталі: За словами Гончаренка, пошкоджені стіни другого під'їзду триповерхового багатоквартирного під'їзду, які, на перший погляд, можна відремонтувати. 

Всього у будинку 24 квартири. 

Пряма мова: "На момент обстрілу з 24 квартир мешкали жителі у семи квартирах. Ми спілкуємось з мешканцями цих квартир. Спочатку жителі двох квартир мали бажання розселитися у комунальному житлі – це й гуртожиток, квартири, школа, але поки відмовилися всі. Хто до родичів у селище переїде, хтось хоче виїхати".

Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджені 25 будинків у 3 і 5 поверхів – здебільшого вибито вікна, пошкоджено покрівлі. 

ВІДЕО ДНЯ

Комунальники допомагають ліквідувати наслідки обстрілів, зокрема, жителям пошкоджених квартир забивають на 1 поверсі вікна OSB-плитами, а з 2 поверху – плівкою.

Гончаренко зазначив, що після кожного обстрілу працівники управління цивільного захисту та управління житлово-комунального господарства виїжджають на місце та протягом одного-двох днів складають акти руйнування житла. 

"Потім всі ці документи із заявами від власника житла, подаються до управління праці та соцзахисту населення. Кожного місяця у нас проводиться комісія, де вирішується скільки грошей треба компенсувати за зруйноване житло", – зауважив очільник Краматорської громади.

Олександр Гончаренко зазначив, що жителі можуть отримати від 2-х до 50-ти тисяч гривень із місцевого бюджету за зруйновану оселю згідно зі ступенем руйнувань.

Цьому передувало: Російські загарбники у вівторок вранці завдали ракетний удар по центру міста Краматорськ Донецької області. Повідомлялося, що одна людина загинула, 7 отримали поранення.

Теми: КраматорськДонецька областьракетний ударвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У НАТО обговорюють ідею про розміщення до 300 тисяч військових на кордоні з РФ – ЗМІ

2023 рік може стати переломним у впливі санкцій на РФ – експерти

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжать служіння

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

"Зернову угоду" продовжено на 120 днів - Кубраков

Усі новини...
Краматорськ
Росіяни вранці вдарили по центру Краматорська: є загибла і поранені
Росіяни вдарили двома ракетами по промзоні Краматорська – мер
Українські бійці поцілили три безпілотники, ППО та склад боєприпасів росіян – Генштаб
Останні новини
09:37
У Чорному морі – два російські носії "Калібрів"
09:26
Розвідка Британії пояснила, чому окупанти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області
09:11
відеоВинищувачі Британії та Німеччини вдруге за тиждень перехопили літаки РФ біля Естонії
08:57
відеоПутін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк
08:42
Німеччина виконає ордер на арешт Путіна, якщо він приїде - міністр
08:29
Захисники знищили понад 50 російських танків, броньованих машин та артсистем
07:25
Після втрат під Вугледаром російські військові намагаються уникнути відправки на війну – Генштаб
07:01
Сили оборони відбили понад 80 ворожих атак – зведення
06:35
Пригожин вигадує інформприводи, щоб виправдати неспроможність "Вагнера" оточити Бахмут – ISW
05:31
фото, відеоПутін відвідав Маріуполь – російські пропагандисти
Усі новини...