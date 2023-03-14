У Краматорську кількість поранених від удару зросла до 9-ти, пошкоджено 25 будинків

Один зі зруйнованих будинків у Краматорську, фото з Facebook мера Олександра Гончаренка

Дев'ять людей отримали поранення внаслідок ранкового обстрілу Краматорська 14 березня.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Середньої важкості одна жінка. Всі інші мають легкі поранення. У лікарні отримують медичну допомогу дві людини, п'ять жителів – на амбулаторному лікуванні, двоє від госпіталізації відмовилися".

Деталі: За словами Гончаренка, пошкоджені стіни другого під'їзду триповерхового багатоквартирного під'їзду, які, на перший погляд, можна відремонтувати.

Всього у будинку 24 квартири.

Пряма мова: "На момент обстрілу з 24 квартир мешкали жителі у семи квартирах. Ми спілкуємось з мешканцями цих квартир. Спочатку жителі двох квартир мали бажання розселитися у комунальному житлі – це й гуртожиток, квартири, школа, але поки відмовилися всі. Хто до родичів у селище переїде, хтось хоче виїхати".

Деталі: Внаслідок обстрілів пошкоджені 25 будинків у 3 і 5 поверхів – здебільшого вибито вікна, пошкоджено покрівлі.

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Комунальники допомагають ліквідувати наслідки обстрілів, зокрема, жителям пошкоджених квартир забивають на 1 поверсі вікна OSB-плитами, а з 2 поверху – плівкою.

Гончаренко зазначив, що після кожного обстрілу працівники управління цивільного захисту та управління житлово-комунального господарства виїжджають на місце та протягом одного-двох днів складають акти руйнування житла.

"Потім всі ці документи із заявами від власника житла, подаються до управління праці та соцзахисту населення. Кожного місяця у нас проводиться комісія, де вирішується скільки грошей треба компенсувати за зруйноване житло", – зауважив очільник Краматорської громади.

Олександр Гончаренко зазначив, що жителі можуть отримати від 2-х до 50-ти тисяч гривень із місцевого бюджету за зруйновану оселю згідно зі ступенем руйнувань.

Цьому передувало: Російські загарбники у вівторок вранці завдали ракетний удар по центру міста Краматорськ Донецької області. Повідомлялося, що одна людина загинула, 7 отримали поранення.