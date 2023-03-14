Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Краматорске количество раненых от удара возросло до 9-ти, повреждены 25 домов

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 17:51
В Краматорске количество раненых от удара возросло до 9-ти, повреждены 25 домов
Один из разрушенных домов в Краматорске, фото из Facebook мэра Александра Гончаренко

Девять человек получили ранения в результате утреннего обстрела Краматорска 14 марта.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Средней тяжести одна женщина. Все остальные имеют легкие ранения. В больнице получают медицинскую помощь два человека, пятеро жителей – на амбулаторном лечении, двое от госпитализации отказались".

Детали: По словам Гончаренко, повреждены стены второго подъезда трехэтажного многоквартирного подъезда, которые, на первый взгляд, можно отремонтировать. 

Всего в доме 24 квартиры. 

Прямая речь: "На момент обстрела из 24 квартир жили жители в семи квартирах. Мы общаемся с жителями этих квартир. Сначала жители двух квартир имели желание расселиться в коммунальном жилье – это и общежитие, квартиры, школа, но пока отказались все. Кто-то к родственникам в поселок переедет, кто-то хочет уехать".

Детали: В результате обстрелов повреждены 25 домов в 3 и 5 этажей – в основном выбиты окна, повреждены кровли. 

ВИДЕО ДНЯ

Коммунальщики помогают ликвидировать последствия обстрелов, в частности, жителям поврежденных квартир забивают на 1 этаже окна OSB-плитами, а со 2 этажа – пленкой.

Гончаренко отметил, что после каждого обстрела работники управления гражданской защиты и управления жилищно-коммунального хозяйства выезжают на место и в течение одного-двух дней составляют акты разрушения жилья. 

"Затем все эти документы с заявлениями от владельца жилья, подаются в управление труда и соцзащиты населения. Каждый месяц у нас проводится комиссия, где решается, сколько денег надо компенсировать за разрушенное жилье", – отметил глава Краматорской общины.

Александр Гончаренко отметил, что жители могут получить от 2-х до 50-ти тысяч гривен из местного бюджета за разрушенное жилье согласно степени разрушений.

Этому предшествовало: Российские захватчики во вторник утром нанесли ракетный удар по центру города Краматорск Донецкой области. Сообщалось, что один человек погиб, 7 получили ранения.

Темы: КраматорскДонецкая областьракетный ударвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В НАТО обсуждают идею о размещении до 300 тысяч военных на границе с РФ – СМИ

2023 год может стать переломным в воздействии санкций на РФ – эксперты

Зеленский: Россию и сообщников накажут за агрессию не только против Украины, но и против Сирии

Епифаний обратился к братии Лавры: Все, кто отвергнет власть Москвы, продолжат служение

Шмыгаль сказал, кто возглавит Минобразования и Минстратегпром

"Зерновое соглашение" продлено на 120 дней - Кубраков

Все новости...
Краматорск
Россияне утром ударили по центру Краматорска: есть погибший и раненые
Россияне ударили двумя ракетами по промзоне Краматорска – мэр
Украинские бойцы попали в три беспилотника, ПВО и склад боеприпасов россиян – Генштаб
Последние новости
09:37
В Черном море - два российских носителя "Калибров"
09:26
Разведка Британии объяснила, почему оккупанты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области
09:11
видеоИстребители Британии и Германии второй раз за неделю перехватили самолеты РФ возле Эстонии
08:57
видеоПутин после вояжа по оккупированным территориям якобы посетил "командный пункт" вояк
08:42
Германия выполнит ордер на арест Путина, если он приедет - министр
08:29
Защитники уничтожили более 50 российских танков, бронированных машин и артсистем
07:25
После потерь под Угледаром российские военные пытаются избежать отправки на войну – Генштаб
07:01
Силы обороны отбили более 80 вражеских атак – сводка
06:35
Пригожин придумывает информповоды, чтобы оправдать неспособность "Вагнера" окружить Бахмут – ISW
05:31
фото, видеоПутин посетил Мариуполь - российские пропагандисты
Все новости...