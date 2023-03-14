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В Краматорске количество раненых от удара возросло до 9-ти, повреждены 25 домов

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 16:51
В Краматорске количество раненых от удара возросло до 9-ти, повреждены 25 домов
Один из разрушенных домов в Краматорске, фото из Facebook мэра Александра Гончаренко

Девять человек получили ранения в результате утреннего обстрела Краматорска 14 марта.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Средней тяжести одна женщина. Все остальные имеют легкие ранения. В больнице получают медицинскую помощь два человека, пятеро жителей – на амбулаторном лечении, двое от госпитализации отказались".

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Детали: По словам Гончаренко, повреждены стены второго подъезда трехэтажного многоквартирного подъезда, которые, на первый взгляд, можно отремонтировать. 

Всего в доме 24 квартиры. 

Прямая речь: "На момент обстрела из 24 квартир жили жители в семи квартирах. Мы общаемся с жителями этих квартир. Сначала жители двух квартир имели желание расселиться в коммунальном жилье – это и общежитие, квартиры, школа, но пока отказались все. Кто-то к родственникам в поселок переедет, кто-то хочет уехать".

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Детали: В результате обстрелов повреждены 25 домов в 3 и 5 этажей – в основном выбиты окна, повреждены кровли. 

Коммунальщики помогают ликвидировать последствия обстрелов, в частности, жителям поврежденных квартир забивают на 1 этаже окна OSB-плитами, а со 2 этажа – пленкой.

Гончаренко отметил, что после каждого обстрела работники управления гражданской защиты и управления жилищно-коммунального хозяйства выезжают на место и в течение одного-двух дней составляют акты разрушения жилья. 

"Затем все эти документы с заявлениями от владельца жилья, подаются в управление труда и соцзащиты населения. Каждый месяц у нас проводится комиссия, где решается, сколько денег надо компенсировать за разрушенное жилье", – отметил глава Краматорской общины.

Александр Гончаренко отметил, что жители могут получить от 2-х до 50-ти тысяч гривен из местного бюджета за разрушенное жилье согласно степени разрушений.

Этому предшествовало: Российские захватчики во вторник утром нанесли ракетный удар по центру города Краматорск Донецкой области. Сообщалось, что один человек погиб, 7 получили ранения.

Темы: КраматорскДонецкая областьракетный ударвойна
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