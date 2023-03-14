Планував убивства Резнікова і Буданова: бойовик отримав 12 років тюрми

До 12 років позбавлення волі засудили ворожого агента, який служив в "ЛНР" та планував убивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ, зокрема керівників ГУР і Міноборони.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: 14 березня вирок оголосив Печерський районний суд Києва. 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав чоловік, обвинувачений у державній зраді, готуванні до вчинення вбивства на замовлення та участі у непередбачених законом збройних формуваннях та терористичній організації.

Прокурор у суді довів, що у 2014 році мешканець Луганської області підтримав збройну агресію РФ проти України та особисто брав участь у бойових діях на боці окупантів у лавах так званої "народної міліції "ЛНР".

Після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну обвинувачений був завербований представниками Головного управління Генерального штабу збройних сил РФ. Від своїх російських кураторів він отримав завдання організувати замовне вбивство керівника одного з українських бойових підрозділів, яке українські правоохоронці попередили.

Це вбивство мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб нашої держави, зокрема міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР МО України Кирила Буданова та інших відомих осіб.

За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 тис доларів США.

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У серпні 2022 року за результатами багатоетапної спецоперації обвинувачений був затриманий на території Волинської області.

Прокуратура зазначає, що під час судового розгляду чоловік свою вину визнав повністю.

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