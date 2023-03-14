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Планировал убийства Резникова и Буданова: боевик получил 12 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоВторник, 14 марта 2023, 18:46
Планировал убийства Резникова и Буданова: боевик получил 12 лет тюрьмы
скриншоты из материалов дела

К 12 годам лишения свободы приговорили вражеского агента, служившего в "ЛНР" и планировавшего убийства украинских граждан по заказу спецслужб РФ, в том числе руководителей ГУР и Минобороны.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: 14 марта приговор объявил Печерский районный суд Киева. 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил мужчина, обвиняемый в государственной измене, готовке к совершению заказного убийства и участию в непредвиденных законом вооруженных формированиях и террористической организации.

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Прокурор в суде доказал, что в 2014 году житель Луганской области поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины и лично участвовал в боевых действиях на стороне окупантов в рядах так называемой "народной милиции "ЛНР".

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину обвиняемый был завербован представителями Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ. От своих российских кураторов он получил задачу организовать заказное убийство руководителя одного из украинских боевых подразделений, которое предупредили украинские правоохранители.

Это убийство должно было стать "тестовой" задачей перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц нашего государства, в частности, министра обороны Украины Алексея Резникова, руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова и других известных лиц.

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За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тыс. долларов США.

В августе 2022 года по результатам многоэтапной спецоперации обвиняемый был задержан на территории Волынской области.

Прокуратура отмечает, что во время судебного разбирательства мужчина свою вину признал полностью.

 

Предыстория:

  • 8 августа 2022 года появилось сообщение, что украинские правоохранители предотвратили попытку российских спецслужб совершить убийства министра обороны Алексея Резникова и руководителя ГУР Кирилла Буданова.
  • По данным следствия, организатор получил от российских кураторов заказы на организацию умышленных убийств Министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины и других публичных лиц в столице и других городах Украины. Среди возможных объектов для физической ликвидации был один из руководителей "Национального корпуса" - в прошлом командир разведроты полка украинского военного подразделения "Азов" и советник одного из министров.
  • Контрразведчики Службы безопасности с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали обоих подозреваемых в Ковеле. В ходе обыска у "связного" были обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ.
  • Во время прений в суде прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.

Темы: СБУубийствопрокуратуравойна
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