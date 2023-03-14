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Марокко заменит Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией

Алена МазуренкоВторник, 14 марта 2023, 21:01
Марокко заменит Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией

Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030.

Источник: Arryadia TV, Morocco World News

Детали: В частности, король Мохаммед VI в своем послании официально объявил, что Марокко подает совместную заявку вместе с Испанией и Португалией на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

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Министр спорта Марокко Шакиб Бенмусса на совместной встрече с членами Африканской федерации футбола также заявил о намерении принять мундиаль в 2030 году.

В марокканском СМИ сообщают, что Марокко заменит Украину, которая должна была присоединиться к заявке Испании и Португалии до того, как ее футбольная федерация была втянута в коррупционный скандал. Речь идет о деле главы УАФ Андрея Павелко.

Это уже шестая попытка Марокко провести конкурс.

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Также за право провести чемпионат будут соревноваться Саудовская Аравия, Египет и Греция (совместная заявка), а также Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай (совместная заявка).

В Украине решение относительно заявки на проведение ЧМ-2030 пока не комментировали.

Напомним:

Темы: футболчемпионат мираспортУкраина
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