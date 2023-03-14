Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Марокко заменит Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией

Алена МазуренкоВторник, 14 марта 2023, 22:01
Марокко заменит Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией

Марокко присоединилось к заявке Испании и Португалии на проведение чемпионата мира-2030.

Источник: Arryadia TV, Morocco World News

Детали: В частности, король Мохаммед VI в своем послании официально объявил, что Марокко подает совместную заявку вместе с Испанией и Португалией на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года.

Министр спорта Марокко Шакиб Бенмусса на совместной встрече с членами Африканской федерации футбола также заявил о намерении принять мундиаль в 2030 году.

В марокканском СМИ сообщают, что Марокко заменит Украину, которая должна была присоединиться к заявке Испании и Португалии до того, как ее футбольная федерация была втянута в коррупционный скандал. Речь идет о деле главы УАФ Андрея Павелко.

Это уже шестая попытка Марокко провести конкурс.

Также за право провести чемпионат будут соревноваться Саудовская Аравия, Египет и Греция (совместная заявка), а также Уругвай, Аргентина, Чили и Парагвай (совместная заявка).

ВИДЕО ДНЯ

В Украине решение относительно заявки на проведение ЧМ-2030 пока не комментировали.

Напомним:

Темы: футболчемпионат мираспортУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Бельгия предоставит Украине 240 военных грузовиков

Пригожин придумал кремлевский заговор против себя, чтобы подчеркнуть собственную влиятельность – ISW

В ДШВ отреагировали на интервью комбата для WP: "Озвученные потери завышены"

Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты - СМИ

Швеция дает Украине восемь САУ Archer

фотоПарламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык

Все новости...
футбол
"Шахтер" и "Фейеноорд" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Спонсор сборной Joma говорит, что "не имеет отношения" к новой форме "Зенита"
У Павелко отреагировали на форму партнера сборной Joma для "Зенита"
Последние новости
09:58
"Коктейли Молотова", поджоги, разбитые витрины: во Франции прошли беспорядки из-за пенсионной реформы
09:47
Игры, которые спасают. Как военные игры помогают побеждать на поле боя
09:35
Стала известна дата визита Си Цзиньпина в Россию
09:29
Медведев хочет продолжить атаки на беспилотники, потому что американцы "обнаглели"
09:18
Президент Сербии заявил, что не планирует "ничего подписывать" на ключевых переговорах с Косово
09:09
фото В Эстонию впервые прибыли французские бронетранспортеры Griffon и танки AMX-10
09:09
"Мы не будем молчать". Военнослужащие защищают комбата, который дал интервью WP
08:57
США оценивают, оправданы ли дальнейшие операции с беспилотниками в Черном море – CNN
08:31
Албания под давлением ЕС приостановила схему "золотых паспортов"
08:23
Силы обороны за сутки уничтожили 760 оккупантов, 13 ББМ и вертолет
Все новости...