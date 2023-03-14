У РНБО спростовують заяви, що контрнаступ може бути під загрозою через втрати на фронті

У РНБО спростовують інформацію видання The Washington Post про погіршення якості української армії через втрату кваліфікованих бійців, що ставить під загрозу весняний контрнаступ.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону новин

Пряма мова: "Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого, коли вони всі одноголосно нам розповідали, що буде халепа. Все це не відповідає дійсності.

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Сьогодні починається новий етап, і я б дуже хотів, щоб його не підтримували наші ЗМІ. Те, що вони розповідають – дійсності не відповідає. Так, є складна ситуація. Ми вже рік ведемо війну проти великої за розміром країни, але не за розумом. Знали, що нам буде складно. Але зараз розхитувати ситуацію шляхом надання інформації, яка не відповідає дійсності – не зовсім приємна річ.

Зверніть увагу, що прізвищ нема – у них якісь джерела. І вони починають зараз таку гру".

Що цьому передувало:

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