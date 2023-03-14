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В СНБО опровергают заявления, что контрнаступление может быть под угрозой из-за потерь на фронте

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 23:28
В СНБО опровергают заявления, что контрнаступление может быть под угрозой из-за потерь на фронте
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОП

В СНБО опровергают информацию издания The Washington Post об ухудшении качества украинской армии из-за потери квалифицированных бойцов, что ставит под угрозу весеннее контрнаступление.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда. Все это не соответствует действительности. 

Сегодня начинается новый этап, и я бы очень хотел, чтобы его не поддерживали наши СМИ. То, что они рассказывают – действительности не соответствует. Да, есть сложная ситуация. Мы уже год ведем войну против большой по размеру страны, но не по уму. Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности - не совсем приятная вещь. 

Обратите внимание, что фамилий нет –  у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру".

Что этому предшествовало: 

  • 13 марта издание The Washington Post обнародовало статью, в которой утверждалось, что качество украинской армии ухудшилось в результате потерь на поле боя многих опытных бойцов, что заставило некоторых украинских чиновников поставить под сомнение готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению.

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Темы: СНБОСМИвойна
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