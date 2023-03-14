Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В СНБО опровергают заявления, что контрнаступление может быть под угрозой из-за потерь на фронте

Татьяна ЛозовенкоВторник, 14 марта 2023, 22:28
В СНБО опровергают заявления, что контрнаступление может быть под угрозой из-за потерь на фронте
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ, ФОТО ОП

В СНБО опровергают информацию издания The Washington Post об ухудшении качества украинской армии из-за потери квалифицированных бойцов, что ставит под угрозу весеннее контрнаступление.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона новостей

Прямая речь: "Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля, когда они все единогласно нам рассказывали, что будет беда. Все это не соответствует действительности. 

Реклама:

Сегодня начинается новый этап, и я бы очень хотел, чтобы его не поддерживали наши СМИ. То, что они рассказывают – действительности не соответствует. Да, есть сложная ситуация. Мы уже год ведем войну против большой по размеру страны, но не по уму. Знали, что нам будет сложно. Но сейчас расшатывать ситуацию путем предоставления информации, которая не соответствует действительности - не совсем приятная вещь. 

Обратите внимание, что фамилий нет –  у них какие-то источники. И они начинают сейчас такую игру".

Что этому предшествовало: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 13 марта издание The Washington Post обнародовало статью, в которой утверждалось, что качество украинской армии ухудшилось в результате потерь на поле боя многих опытных бойцов, что заставило некоторых украинских чиновников поставить под сомнение готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению.

Темы: СНБОСМИвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
СНБО
Зеленский на СНБО поручил проверить решения ВЛК начиная с 24 февраля 2022 года
Украина будет освобождать Крым военным путем, если Россия не покинет его сама – Данилов
Зеленский вел "селектор" под звуки ПВО и совещался с Будановым, Залужным и Неижпапой
Последние новости
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
Все новости...
Реклама: