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РосЗМІ показали, як у кримській школі вчать дітей збирати автомати

Ірина БалачукСереда, 15 березня 2023, 11:38
РосЗМІ показали, як у кримській школі вчать дітей збирати автомати
Скриншот з відео

Російське пропагандистське видання "РИА новости" опублікувало відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому загарбники вчать молодших і середніх школярів збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій. 

Джерело: "РИА новости"

Дослівно російські пропагандисти: "Курси початкової військової підготовки відкрили в одній зі шкіл Криму".

Деталі: На опублікованому відео діти середньої школи на швидкість збирають автомат Калашникова.

Також видно кадри, на яких діти (на вигляд не старші ніж учні 3-4 класу – ред.), одягнені в камуфльовану форму, спочатку просто позують з автоматами, а потім демонструватимуть навички рукопашного бою.

Передісторія:

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Теми: КримдітизброяРосія
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