РосЗМІ показали, як у кримській школі вчать дітей збирати автомати
Російське пропагандистське видання "РИА новости" опублікувало відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому загарбники вчать молодших і середніх школярів збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій.
Джерело: "РИА новости"
Дослівно російські пропагандисти: "Курси початкової військової підготовки відкрили в одній зі шкіл Криму".
Деталі: На опублікованому відео діти середньої школи на швидкість збирають автомат Калашникова.
Російське пропагандистське видання "РИА новости" опублікувало відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому загарбники вчать молодших і середніх школярів збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій pic.twitter.com/b9h5dbywzi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023
Також видно кадри, на яких діти (на вигляд не старші ніж учні 3-4 класу – ред.), одягнені в камуфльовану форму, спочатку просто позують з автоматами, а потім демонструватимуть навички рукопашного бою.
Передісторія:
- У грудні 2022 року повідомлялося, що російське Міністерство освіти затвердило шкільну програму з курсом про війну в Україні, а також із навчанням стрільби з автомата Калашникова і кидання гранати.