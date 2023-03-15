РосЗМІ показали, як у кримській школі вчать дітей збирати автомати

Російське пропагандистське видання "РИА новости" опублікувало відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому загарбники вчать молодших і середніх школярів збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій.

Джерело: "РИА новости"

Дослівно російські пропагандисти: "Курси початкової військової підготовки відкрили в одній зі шкіл Криму".

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Деталі: На опублікованому відео діти середньої школи на швидкість збирають автомат Калашникова.

Російське пропагандистське видання "РИА новости" опублікувало відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому загарбники вчать молодших і середніх школярів збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій pic.twitter.com/b9h5dbywzi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023

Також видно кадри, на яких діти (на вигляд не старші ніж учні 3-4 класу – ред.), одягнені в камуфльовану форму, спочатку просто позують з автоматами, а потім демонструватимуть навички рукопашного бою.

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