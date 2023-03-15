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РосСМИ показали, как в крымской школе учат детей собирать автоматы

Ирина БалачукСреда, 15 марта 2023, 10:38
РосСМИ показали, как в крымской школе учат детей собирать автоматы
Скриншот из видео

Российское пропагандистское издание "РИА новости" опубликовало видео якобы из школы во временно оккупированном Крыму, на котором захватчики учат младших и средних школьников собирать автомат, носить камуфлированную форму и вести рукопашный бой.  

Источник: "РИА новости"

Дословно российские пропагандисты: "Курсы начальной военной подготовки открыли в одной из школ Крыма".

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Детали: На опубликованном видео дети средней школы на скорость собирают автомат Калашникова.

Также видно кадры, на которых дети (на вид не старше 3-4 класса – ред.), одеты в камуфлированную форму, сначала просто позируют с автоматами, а потом демонстрировать навыки рукопашного боя.

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Темы: КрымдетиоружиеРосcия
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