РосСМИ показали, как в крымской школе учат детей собирать автоматы
Российское пропагандистское издание "РИА новости" опубликовало видео якобы из школы во временно оккупированном Крыму, на котором захватчики учат младших и средних школьников собирать автомат, носить камуфлированную форму и вести рукопашный бой.
Источник: "РИА новости"
Дословно российские пропагандисты: "Курсы начальной военной подготовки открыли в одной из школ Крыма".
Детали: На опубликованном видео дети средней школы на скорость собирают автомат Калашникова.
Російське пропагандистське видання "РИА новости" опублікувало відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому загарбники вчать молодших і середніх школярів збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій pic.twitter.com/b9h5dbywzi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023
Также видно кадры, на которых дети (на вид не старше 3-4 класса – ред.), одеты в камуфлированную форму, сначала просто позируют с автоматами, а потом демонстрировать навыки рукопашного боя.
Предыстория:
- В декабре 2022 года сообщалось, что российское Министерство просвещения утвердило школьную программу с курсом о войне в Украине, а также с обучением стрельбе из автомата Калашникова и бросанию гранаты.