РосСМИ показали, как в крымской школе учат детей собирать автоматы

Российское пропагандистское издание "РИА новости" опубликовало видео якобы из школы во временно оккупированном Крыму, на котором захватчики учат младших и средних школьников собирать автомат, носить камуфлированную форму и вести рукопашный бой.

Источник: "РИА новости"

Дословно российские пропагандисты: "Курсы начальной военной подготовки открыли в одной из школ Крыма".

Реклама:

Детали: На опубликованном видео дети средней школы на скорость собирают автомат Калашникова.

Російське пропагандистське видання "РИА новости" опублікувало відео нібито зі школи в тимчасово окупованому Криму, на якому загарбники вчать молодших і середніх школярів збирати автомат, носити камуфльовану форму і вести рукопашний бій pic.twitter.com/b9h5dbywzi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023

Также видно кадры, на которых дети (на вид не старше 3-4 класса – ред.), одеты в камуфлированную форму, сначала просто позируют с автоматами, а потом демонстрировать навыки рукопашного боя.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: