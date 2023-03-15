По всій Україні вдруге за день лунала повітряна тривога
Середа, 15 березня 2023, 13:20
15 березня влада вдруге за день оголошувала повітряну тривогу по всій території України.
Джерело: карта тривог
Деталі: О 12:59 сирени почали лунати у Києві, а потім швидко поширилися на всю територію країни.
Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.
Оновлено: О 13:17 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала менше 20 хв.
Передісторія:
- Вранці 15 березня влада вже оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Тоді у Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала близько 1 години і 45 хв.
ВІДЕО ДНЯ