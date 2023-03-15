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По всій Україні вдруге за день лунала повітряна тривога

Ірина БалачукСереда, 15 березня 2023, 12:20
По всій Україні вдруге за день лунала повітряна тривога
Фото з сайту volynnews.com

15 березня влада вдруге за день оголошувала повітряну тривогу по всій території України.

Джерело: карта тривог

Деталі: О 12:59 сирени почали лунати у Києві, а потім швидко поширилися на всю територію країни. 

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Скриншот з карти тривог

Звучання сирен означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря. У цей час необхідно пройти в укриття.

Оновлено: О 13:17 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала менше 20 хв.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 15 березня влада вже оголошувала повітряну тривогу по всій території України. Тоді у Білорусі піднімали в повітря російський МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала близько 1 години і 45 хв.

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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