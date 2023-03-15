По всей Украине второй раз за день звучала воздушная тревога

15 марта власти второй раз за день объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины.

Источник: карта тревог

Детали: В 12:59 сирены начали звучать в Киеве, а затем быстро распространились на всю территорию страны.

скриншот с карты тревог

Звучание сирен означает угрозу ракетных ударов и ударов с воздуха. В это время необходимо пройти в укрытие.

Обновлено: В 13:17 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась менее 20 мин.

Предыстория:

Утром 15 марта власти уже объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины. Тогда в Беларуси поднимали в воздух российский МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал". Опасность продолжалась около 1 часа 45 мин.