"На щиті" з війни повернулися 160 футбольних фанів: УПЛ вшанує пам'ять і збиратиме кошти
18 тур української футбольної Прем'єр-ліги буде проголошено Туром пам’яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти.
Джерело: УПЛ
Дослівно: "Українська Прем’єр-ліга спільно з фондом "Трибуна Героїв" ініціює всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку сімей загиблих воїнів, які у мирному житті були членами фанатського руху українських клубів.
Футбольна родина, кожен вболівальник і футболіст, кожен працівник клубів, кожен футбольний журналіст не забувають і шанують пам’ять своїх найкращих синів, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави…
УПЛ започатковує нову традицію — проведення "Туру пам’яті", в рамках якого заплановано масштабний збір коштів, церемонії вшанування полеглих героїв та відвідини матчів сім’ями загиблих воїнів. Першим "Туром пам’яті" буде 18-й (матчі відбудуться 17-19 березня –ред.).
Деталі: Зазначається, що всі поєдинки розпочнуться з хвилини мовчання на честь більш ніж 160 футбольних фанатів, що повернулися з війни "на щиті".
Під час матчу кожен вболівальник і футбольний клуб зможе долучитись до збору коштів для сімей полеглих фанатів.
Передісторія:
- Футбольний чемпіонат України мав відновитися після зимової перерви 25 лютого 2022 року. Водночас його було призупинено у зв’язку з введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року через повномасштабний напад РФ.
- У червні стало відомо, що за домовленістю влади, УАФ та військових, новий чемпіонат УПЛ розпочнеться в серпні.
- Матчі проводяться з дотриманням безпекових протоколів.
- Футбольні фанати беруть активну участь у війні з РФ за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.