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"На щиті" з війни повернулися 160 футбольних фанів: УПЛ вшанує пам'ять і збиратиме кошти

Валентина РоманенкоСереда, 15 березня 2023, 13:15
На щиті з війни повернулися 160 футбольних фанів: УПЛ вшанує пам'ять і збиратиме кошти
ілюстрація УПЛ

18 тур української футбольної Прем'єр-ліги буде проголошено Туром пам’яті на честь загиблих на війні представників футбольної фан-спільноти.

Джерело: УПЛ

Дослівно: "Українська Прем’єр-ліга спільно з фондом "Трибуна Героїв" ініціює всеукраїнську гуманітарну акцію на підтримку сімей загиблих воїнів, які у мирному житті були членами фанатського руху українських клубів.

Футбольна родина, кожен вболівальник і футболіст, кожен працівник клубів, кожен футбольний журналіст не забувають і шанують пам’ять своїх найкращих синів, які віддали життя за свободу і незалежність нашої держави…

УПЛ започатковує нову традицію — проведення "Туру пам’яті", в рамках якого заплановано масштабний збір коштів, церемонії вшанування полеглих героїв та відвідини матчів сім’ями загиблих воїнів. Першим "Туром пам’яті" буде 18-й (матчі відбудуться 17-19 березня –ред.).

Деталі: Зазначається, що всі поєдинки розпочнуться з хвилини мовчання на честь більш ніж 160 футбольних фанатів, що повернулися з війни "на щиті".

Під час матчу кожен вболівальник і футбольний клуб зможе долучитись до збору коштів для сімей полеглих фанатів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Футбольний чемпіонат України мав відновитися після зимової перерви 25 лютого 2022 року. Водночас його було призупинено у зв’язку з введенням воєнного стану 24 лютого 2022 року через повномасштабний напад РФ. 
  • У червні стало відомо, що за домовленістю влади, УАФ та військових, новий чемпіонат УПЛ розпочнеться в серпні.
  • Матчі проводяться з дотриманням безпекових протоколів.
  • Футбольні фанати беруть активну участь у війні з РФ за незалежність і територіальну цілісність нашої держави.

Теми: футболвійна
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