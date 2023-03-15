"На щите" с войны вернулись 160 футбольных фанов: УПЛ почтит память и будет собирать средства

18 тур украинской футбольной Премьер-лиги будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне представителей футбольного фан-сообщества.

Источник: УПЛ

Дословно: "Украинская Премьер-лига совместно с фондом "Трибуна Героев" инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.

Футбольная семья, каждый болельщик и футболист, каждый работник клубов, каждый футбольный журналист не забывают и чтят память своих лучших сыновей, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашего государства...

УПЛ начинает новую традицию - проведение "Тура памяти", в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших героев и посещение матчей семьями погибших воинов. Первым "Туром памяти" будет 18-й (матчи состоятся 17-19 марта -ред.).

Детали: Отмечается, что все поединки начнутся с минуты молчания в честь более чем 160 футбольных фанатов, вернувшихся с войны "на щите".

Во время матча каждый болельщик и футбольный клуб сможет приобщиться к сбору средств для семей погибших фанатов.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: