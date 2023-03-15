"На щите" с войны вернулись 160 футбольных фанов: УПЛ почтит память и будет собирать средства
18 тур украинской футбольной Премьер-лиги будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне представителей футбольного фан-сообщества.
Источник: УПЛ
Дословно: "Украинская Премьер-лига совместно с фондом "Трибуна Героев" инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.
Футбольная семья, каждый болельщик и футболист, каждый работник клубов, каждый футбольный журналист не забывают и чтят память своих лучших сыновей, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашего государства...
УПЛ начинает новую традицию - проведение "Тура памяти", в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших героев и посещение матчей семьями погибших воинов. Первым "Туром памяти" будет 18-й (матчи состоятся 17-19 марта -ред.).
Детали: Отмечается, что все поединки начнутся с минуты молчания в честь более чем 160 футбольных фанатов, вернувшихся с войны "на щите".
Во время матча каждый болельщик и футбольный клуб сможет приобщиться к сбору средств для семей погибших фанатов.
Предыстория:
- Футбольный чемпионат Украины должен был возобновиться после зимнего перерыва 25 февраля 2022 года. В то же время он был приостановлен в связи с введением военного положения 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного нападения РФ.
- В июне стало известно, что по договоренности властей, УАФ и военных, новый чемпионат УПЛ начнется в августе.
- Матчи проводятся с соблюдением протоколов безопасности.
- Футбольные фанаты принимают активное участие в войне с РФ за независимость и территориальную целостность нашего государства.