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"На щите" с войны вернулись 160 футбольных фанов: УПЛ почтит память и будет собирать средства

Валентина РоманенкоСреда, 15 марта 2023, 12:15
На щите с войны вернулись 160 футбольных фанов: УПЛ почтит память и будет собирать средства
иллюстрация УПЛ

18 тур украинской футбольной Премьер-лиги будет провозглашен Туром памяти в честь погибших на войне представителей футбольного фан-сообщества.

Источник: УПЛ

Дословно: "Украинская Премьер-лига совместно с фондом "Трибуна Героев" инициирует всеукраинскую гуманитарную акцию в поддержку семей погибших воинов, которые в мирной жизни были членами фанатского движения украинских клубов.

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Футбольная семья, каждый болельщик и футболист, каждый работник клубов, каждый футбольный журналист не забывают и чтят память своих лучших сыновей, которые отдали жизнь за свободу и независимость нашего государства...

УПЛ начинает новую традицию - проведение "Тура памяти", в рамках которого запланирован масштабный сбор средств, церемонии чествования павших героев и посещение матчей семьями погибших воинов. Первым "Туром памяти" будет 18-й (матчи состоятся 17-19 марта -ред.).

Детали: Отмечается, что все поединки начнутся с минуты молчания в честь более чем 160 футбольных фанатов, вернувшихся с войны "на щите".

ВИДЕО ДНЯ

Во время матча каждый болельщик и футбольный клуб сможет приобщиться к сбору средств для семей погибших фанатов.

Предыстория:

  • Футбольный чемпионат Украины должен был возобновиться после зимнего перерыва 25 февраля 2022 года. В то же время он был приостановлен в связи с введением военного положения 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного нападения РФ.
  • В июне стало известно, что по договоренности властей, УАФ и военных, новый чемпионат УПЛ начнется в августе.
  • Матчи проводятся с соблюдением протоколов безопасности.
  • Футбольные фанаты принимают активное участие в войне с РФ за независимость и территориальную целостность нашего государства. 

Темы: футболвойна
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