Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ПВК "Вагнер" почали рекламувати на Pornhub - ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 15 березня 2023, 15:02
ПВК Вагнер почали рекламувати на Pornhub - ЗМІ
Фото: Getty Images

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub.

Джерело: журнал "Холод", "Каспаров", Telegram-канал "Тот парень с порнозависимостью"

Деталі: На відео, яке надіслали користувачі з Кемеровської та Волгоградської області, жінка каже: "Ми найох*єнніша приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др*чи, а йди на роботу в "ПВК Вагнера".

Далі йде номер телефону, який дійсно належить вербувальникам у ПВК.

Повідомляється, що ролик можна побачити, якщо зайти на Pornhub із Росії, без блокувальника реклами і VPN.

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub.

Відео 18+, звучить нецензурна лексика

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • У лютому 2023 года Пригожин скаржився, що його було повністю усунуто від вербування в'язнів російських колоній. Одна з причин - протидія військового керівництва.
  • Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Теми: ВагнервійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

відеоПутін після вояжу окупованими територіями нібито відвідав "командний пункт" вояк

Усі новини...
Вагнер
Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
Росіяни привезли до лікарні окупованої Луганщили 150 "вагнерівців"
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...