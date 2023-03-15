ПВК "Вагнер" почали рекламувати на Pornhub - ЗМІ

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub.

Джерело: журнал "Холод", "Каспаров", Telegram-канал "Тот парень с порнозависимостью"

Деталі: На відео, яке надіслали користувачі з Кемеровської та Волгоградської області, жінка каже: "Ми найох*єнніша приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др*чи, а йди на роботу в "ПВК Вагнера".

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Далі йде номер телефону, який дійсно належить вербувальникам у ПВК.

Повідомляється, що ролик можна побачити, якщо зайти на Pornhub із Росії, без блокувальника реклами і VPN.

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub.

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Відео 18+, звучить нецензурна лексика

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub (18+). pic.twitter.com/pXfiXq2jrI — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023

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