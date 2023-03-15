Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ПВК "Вагнер" почали рекламувати на Pornhub - ЗМІ

Станіслав ПогоріловСереда, 15 березня 2023, 14:02
ПВК Вагнер почали рекламувати на Pornhub - ЗМІ
Фото: Getty Images

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub.

Джерело: журнал "Холод", "Каспаров", Telegram-канал "Тот парень с порнозависимостью"

Деталі: На відео, яке надіслали користувачі з Кемеровської та Волгоградської області, жінка каже: "Ми найох*єнніша приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др*чи, а йди на роботу в "ПВК Вагнера".

Реклама:

Далі йде номер телефону, який дійсно належить вербувальникам у ПВК.

Повідомляється, що ролик можна побачити, якщо зайти на Pornhub із Росії, без блокувальника реклами і VPN.

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub.

ВІДЕО ДНЯ

Відео 18+, звучить нецензурна лексика

Що було раніше

  • У лютому 2023 года Пригожин скаржився, що його було повністю усунуто від вербування в'язнів російських колоній. Одна з причин - протидія військового керівництва.
  • Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.

Теми: ВагнервійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Вагнер
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
У Білорусі вагнерівцям видають нові паспорти – опозиція
Останні новини
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
Усі новини...
Реклама: