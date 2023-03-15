ПВК "Вагнер" почали рекламувати на Pornhub - ЗМІ
ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub.
Джерело: журнал "Холод", "Каспаров", Telegram-канал "Тот парень с порнозависимостью"
Деталі: На відео, яке надіслали користувачі з Кемеровської та Волгоградської області, жінка каже: "Ми найох*єнніша приватна армія у світі. Ми ведемо набір бійців з усіх регіонів Росії. Не др*чи, а йди на роботу в "ПВК Вагнера".
Далі йде номер телефону, який дійсно належить вербувальникам у ПВК.
Повідомляється, що ролик можна побачити, якщо зайти на Pornhub із Росії, без блокувальника реклами і VPN.
ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub.
Відео 18+, звучить нецензурна лексика
ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub (18+). pic.twitter.com/pXfiXq2jrI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023
Що було раніше:
- У лютому 2023 года Пригожин скаржився, що його було повністю усунуто від вербування в'язнів російських колоній. Одна з причин - протидія військового керівництва.
- Західна розвідка оцінює втрати Росії в боях за місто Бахмут Донецької області в останні місяці в 20-30 тисяч найманців приватної військової компанії "Вагнера", причому загиблих серед них може бути приблизно третина.