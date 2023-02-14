Пригожин назвав причини, чому його повністю усунули від вербування в'язнів

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав три основні причини, чому його було повністю усунуто від вербування в'язнів російських колоній. Одна з причин - протидія військового керівництва.

Джерело: видання "7х7", "Важные истории"

Деталі: Цю інформацію Пригожин надав у відповіді свердловському депутату на прохання посприяти у вербуванні з колоній жінок. Депутат виклав скріншот відповіді бізнесмена, хоча на ньому немає ні підпису, ні згадки Пригожина або ПВК Вагнера.

Причинами свого відсторонення від набору ув'язнених Пригожиним називаються, зокрема:

"Надмірно висока ефективність виконання завдань, що ставить у незручну ситуацію певну кількість уповноважених осіб, а також дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту. Логіка: "Занадто сміливі для армії і шкідливі, вони не дають відсидітися в кущах".

"ПВК Вагнера використовує ув'язнених не як ув'язнених, а як рівноправних бійців, що викликає роздратування навколов'язованої еліти".

"Певна кількість навколовоєнних функціонерів вирішила, що якщо вони набиратимуть ув'язнених, то зуміють прославитися як ПВК Вагнера".

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