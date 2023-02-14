Пригожин назвав причини, чому його повністю усунули від вербування в'язнів

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав три основні причини, чому його було повністю усунуто від вербування в'язнів російських колоній. Одна з причин - протидія військового керівництва.

Джерело: видання "7х7", "Важные истории"

Деталі: Цю інформацію Пригожин надав у відповіді свердловському депутату на прохання посприяти у вербуванні з колоній жінок. Депутат виклав скріншот відповіді бізнесмена, хоча на ньому немає ні підпису, ні згадки Пригожина або ПВК Вагнера.

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Причинами свого відсторонення від набору ув'язнених Пригожиним називаються, зокрема:

"Надмірно висока ефективність виконання завдань, що ставить у незручну ситуацію певну кількість уповноважених осіб, а також дискредитує роботу деяких підрозділів на інших ділянках фронту. Логіка: "Занадто сміливі для армії і шкідливі, вони не дають відсидітися в кущах".

"ПВК Вагнера використовує ув'язнених не як ув'язнених, а як рівноправних бійців, що викликає роздратування навколов'язованої еліти".

"Певна кількість навколовоєнних функціонерів вирішила, що якщо вони набиратимуть ув'язнених, то зуміють прославитися як ПВК Вагнера".

Що було раніше:

9 лютого Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.

10 лютого американські аналітики повіомляли, що ПВК "Вагнер" зменшила темпи вербування ув'язнених, оскільки перестає бути важливою силою на фронті. "Це явище узгоджується із загальною тенденцією повільної заміни "вагнерівців" на регулярні російські війська в районі Бахмута. Це вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, потроху відмовляється від опори на "Вагнера", а, отже, і від використання в'язнів у ролі "гарматного м'яса", - вказували аналітики.