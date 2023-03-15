ЧВК "Вагнер" начали рекламировать на Pornhub - СМИ
СМИ обратили внимание на то, что ЧВК "Вагнер", владельцем которого является Евгений Пригожин, начали рекламировать на популярном порносайте Pornhub.
Источник: журнал "Холод", "Каспаров", Telegram-канал "Тот парень с порнозависимостью"
Детали: На видео, которое прислали пользователи из Кемеровской и Волгоградской области, женщина говорит: "Мы самая ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов со всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в "ЧВК Вагнера".
Далее следует номер телефона, который действительно принадлежит вербовщикам в ЧВК.
Сообщается, что ролик можно увидеть, если зайти на Pornhub из России, без блокировщика рекламы и VPN.
Видео 18+, звучит нецензурная лексика
ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub (18+). pic.twitter.com/pXfiXq2jrI— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 15, 2023ВИДЕО ДНЯ
Что предшествовало:
- В феврале 2023 года Пригожин жаловался, был полностью отстранен от вербовки заключенных российских колоний. Одна из причин - противодействие военного руководства.
- Западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.