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ЧВК "Вагнер" начали рекламировать на Pornhub - СМИ

Станислав ПогориловСреда, 15 марта 2023, 15:02
ЧВК Вагнер начали рекламировать на Pornhub - СМИ
Фото: Getty Images

СМИ обратили внимание на то, что ЧВК "Вагнер", владельцем которого является Евгений Пригожин, начали рекламировать на популярном порносайте Pornhub.

Источник: журнал "Холод", "Каспаров", Telegram-канал "Тот парень с порнозависимостью"

Детали: На видео, которое прислали пользователи из Кемеровской и Волгоградской области, женщина говорит: "Мы самая ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов со всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в "ЧВК Вагнера".

Далее следует номер телефона, который действительно принадлежит вербовщикам в ЧВК.

Сообщается, что ролик можно увидеть, если зайти на Pornhub из России, без блокировщика рекламы и VPN.

Видео 18+, звучит нецензурная лексика

Что предшествовало:

  • В феврале 2023 года Пригожин жаловался, был полностью отстранен от вербовки заключенных российских колоний. Одна из причин - противодействие военного руководства.
  • Западная разведка оценивает потери России в боях за город Бахмут Донецкой области в последние месяцы в 20-30 тысяч наемников частной военной компании "Вагнера", причем погибших среди них может быть примерно треть.

Темы: ВагнервойнаРосcия
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