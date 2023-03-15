ЧВК "Вагнер" начали рекламировать на Pornhub - СМИ

СМИ обратили внимание на то, что ЧВК "Вагнер", владельцем которого является Евгений Пригожин, начали рекламировать на популярном порносайте Pornhub.

Источник: журнал "Холод", "Каспаров", Telegram-канал "Тот парень с порнозависимостью"

Детали: На видео, которое прислали пользователи из Кемеровской и Волгоградской области, женщина говорит: "Мы самая ох*енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов со всех регионов России. Не др*чи, а иди на работу в "ЧВК Вагнера".

Далее следует номер телефона, который действительно принадлежит вербовщикам в ЧВК.

Сообщается, что ролик можно увидеть, если зайти на Pornhub из России, без блокировщика рекламы и VPN.

Видео 18+, звучит нецензурная лексика

ЗМІ звернули увагу на те, що ПВК "Вагнер", власником якого є Євген Пригожин, почали рекламувати на популярному порносайті Pornhub (18+). pic.twitter.com/pXfiXq2jrI ВИДЕО ДНЯ March 15, 2023

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