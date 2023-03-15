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Зеленський звільнив Марченка, Гайдая і Гамалія з посад очільників ОДА

Олександр ШумілінСереда, 15 березня 2023, 17:08
Зеленський звільнив Марченка, Гайдая і Гамалія з посад очільників ОДА
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський своїм указами звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.

Джерело: укази на сайті президента

Деталі: В указах йдеться про звільнення

  • Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
  • Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
  • Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

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Теми: Зеленський
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