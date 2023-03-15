Зеленський звільнив Марченка, Гайдая і Гамалія з посад очільників ОДА
Середа, 15 березня 2023, 16:08
Президент Володимир Зеленський своїм указами звільнив з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.
Джерело: укази на сайті президента
Деталі: В указах йдеться про звільнення
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- Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
- Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Передісторія:
- 14 березня Кабінет міністрів погодив звільнення з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації.