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Зеленский уволил Марченко, Гайдая и Гамалия с должностей руководителей ОГА

Александр ШумилинСреда, 15 марта 2023, 16:08
Зеленский уволил Марченко, Гайдая и Гамалия с должностей руководителей ОГА
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский своим указами уволил с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.

Источник: указы на сайте президента

Детали: В указах говорится об увольнении

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  • Сергея Гайдая с должности председателя Луганской областной государственной администрации;
  • Максима Марченко с должности председателя Одесской областной государственной администрации;
  • Сергея Гамалия с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации.

Предыстория:

14 марта Кабинет министров согласовал увольнение с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.

Темы: Зеленский
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