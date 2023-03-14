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Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Альона Мазуренко Вівторок, 14 березня 2023, 18:22
Уряд погодив звільнення глав трьох ОДА: Гайдая, Марченка і Гамалія

Кабінет міністрів погодив звільнення з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації. 

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення:

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  • Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
  • Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;
  • Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Відзначимо, що чутки про звільнення Гайдая з'явилися в інформпросторі ще в січні 2023 року.

"Українська правда" з посиланням на джерела повідомляла, що Гайдая можуть призначити послом України у Казахстані.

Марченка призначили на посаду глави Одеської ОВА в березні 2022 року. Він – полковник ЗСУ. У 2015-2017 рр. Марченко був командиром 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", а згодом очолив 28-у окрему механізовану бригаду.

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Нагороджений орденами Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ст. Також має низку відзнак від Міністерства оборони.

Гамалія на посаду голови Хмельницької ОДА призначили 3 грудня 2020 року. У владу він прийшов з бізнесу, займався підприємницькою діяльністю у сферах транспорту та ресторанного господарства. До свого призначення він ніколи не працював у держструктурах і не був у політиці.

Кілька днів тому у мережі почали поширювати інформацію нібито Гамалія кермував напідпитку і його зупинили патрульні. Водночас, джерелом інформації був ресурс проросійських пропагандистів Анатолія Шарія та Ігоря Гужви "Страна". У поліції "Суспільному" інформацію не підтвердили і не спростували. 

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Теми: Кабінет міністрівЛуганська областьзвільненнявлада
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