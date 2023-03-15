Телеканал "1+1" відбілює підсанкційного нардепа Дубінського – "Чесно"
Виключений з фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Дубінський активно відбілює свою репутацію.
Джерело: рух "Чесно"
Деталі: Громадські активісти підрахували, що починаючи починаючи з жовтня 2022 року у підконтрольних олігарху Ігорю Коломойському ЗМІ, які належать до групи "1+1 media" вийшло з десяток репортажів присвячених благодійній допомозі підсанкційного у США політика. Дані оцінювалися на підставі матеріалів Youtube-каналу ТСН та офіційного сайту ТСН - "загальноукраїнський сайт новин, який працює під брендом Телевізійної служби новин, що виходить на каналі 1+1". Низка цих репортажів дублювалася на сайті УНІАН, який також належить до групи "1+1 media".
За словами "Чесно", всі ці матеріали мають ознаки тенденційності та невідповідності інформаційного приводу рівню всеукраїнського телеканалу. Зокрема журналісти навіть у заголовках використовують такі формулювання як "затишна оселя замість руїн", "герої будівельного фронту", "сніг та мороз не перешкода" тощо.
Водночас сам Дубінський, який зокрема систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії тощо, продовжує свою підривну діяльність проти України, наголошують в "Чесно".
Так, 14 березня 2023 року на власних ресурсах нардеп викладав відео на підтримку Російської православної церкви в Україні та її присутності у Києво-Печерській лаврі.
Передісторія:
- У 2021 році США запровадили санкції проти нардепів Олександра Дубінського і Андрія Деркача. Їх звинуватили у втручанні у президентські вибори Сполучених Штатів 2020 року, зазначивши, що він є "частиною пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу".
- Дубінського виключили із фракції та партії "Слуга народу".
- До обрання народним депутатом у 2019 році ("Слуга Народу", 94 округ, Київщина) Дубінський багато років працював на телеканалах Коломойського в якості ведучого та креативного продюсера.
- У 2019 році нардеп став фігурантом розслідування журналістів Bihus.info: Дубінський і його родина протягом останніх кількох років набули у власність загалом 24 квартир, 17 автівок, два будинки і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 млн доларів.
- За даними фактчекінгової платформи "Детектор Медіа", неодноразово поширював недостовірну та маніпулятивну інформацію, зокрема, про в.о. міністра охорони здоров’я України Уляну Супрун, яка зрештою подала на нього до суду. Через сюжет Дубінського також подав до суду на 1+1 й експрезидент Петро Порошенко. Коли Порошенко виступив з ініціативою запровадити офіційно в армії привітання: "Слава Україні" - "Героям слава!", Дубінський заявив, що це нацистське вітання.