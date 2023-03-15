Телеканал "1+1" відбілює підсанкційного нардепа Дубінського – "Чесно"

Виключений з фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Дубінський активно відбілює свою репутацію.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: Громадські активісти підрахували, що починаючи починаючи з жовтня 2022 року у підконтрольних олігарху Ігорю Коломойському ЗМІ, які належать до групи "1+1 media" вийшло з десяток репортажів присвячених благодійній допомозі підсанкційного у США політика. Дані оцінювалися на підставі матеріалів Youtube-каналу ТСН та офіційного сайту ТСН - "загальноукраїнський сайт новин, який працює під брендом Телевізійної служби новин, що виходить на каналі 1+1". Низка цих репортажів дублювалася на сайті УНІАН, який також належить до групи "1+1 media".

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За словами "Чесно", всі ці матеріали мають ознаки тенденційності та невідповідності інформаційного приводу рівню всеукраїнського телеканалу. Зокрема журналісти навіть у заголовках використовують такі формулювання як "затишна оселя замість руїн", "герої будівельного фронту", "сніг та мороз не перешкода" тощо.

Водночас сам Дубінський, який зокрема систематично поширював російську пропаганду про зовнішнє управління Україною, біолабораторії тощо, продовжує свою підривну діяльність проти України, наголошують в "Чесно".

Так, 14 березня 2023 року на власних ресурсах нардеп викладав відео на підтримку Російської православної церкви в Україні та її присутності у Києво-Печерській лаврі.

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