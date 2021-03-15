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Дубінського вигнали з партії "Слуга народу"

Понеділок, 15 березня 2021, 11:26
Дубінського вигнали з партії Слуга народу

Народного депутата Олександра Дубінського виключили із партії "Слуга Народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії.

Джерело: пресслужба "Слуги народу"

Деталі: Про рішення щодо Дубінського йдеться у розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка.

Нардеп може оскаржити рішення про виключення на наступному з’їзді "Слуги народу".

У розпорядженні Корнієнко пояснює, що Дубінський порушив статут та дискредитував "Слугу Народу".

Так, 14 березня на офіційних зборах київської обласної організації "Слуги Народу" керівником замість Дубінського обрали нардепа Андрія Мотовиловця.

Водночас, Дубінський 14 березня скликав власний захід, де ухвалив рішення про переобрання голови та обрання членів політради Київської обласної організації "Слуги Народу".

Відзначається, що таке рішення не можуть приймати без затвердження голови партії та погодження головами політради та Національної ради громад, а Корнієнко на збори під керівництвом Дубінського дозволу не давав.

Корнієнко під час брифінгу у ВР додав, що тепер "зелений колір більше не тяготіє над Дубінським і тепер він може обирати будь-який із інших кольорів". 

Дубінський потрапив у Раду за результатами виборів до парламенту у 94 окрузі (Київська область). Наразі він безпартійний і безфракційний, але продовжить свою парламентську діяльність. 

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Передісторія:

  • 1 лютого фракція "Слуга народу" на своєму засіданні проголосувала за виключення зі своїх лав Дубінського.
  • 14 березня Дубінського позбавили посади очільника Київської обласної організації політсили. Замість нього керівником облорганізації Київщини відтепер буде Андрій Мотовиловець.
  • Дубінський назвав такі рішення "шахрайськими та аферистичними схемами, які застосовуються окремими функціонерами" партії. Також він у на своїх сторінках у соцмережах виклав відео "альтенративного" недільного засідання, на якому був присутній разом з трьома однодумцями.

Українська правда

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Теми: ДубінськийСлуга народу
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