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Телеканал "1+1" отбеливает подсанкционного нардепа Дубинского – "Чесно"

Валентина РоманенкоСреда, 15 марта 2023, 17:43
Телеканал 1+1 отбеливает подсанкционного нардепа Дубинского – Чесно
Дубинский. фото из Facebook

Исключенный из "Слуги народа" народный депутат Александр Дубинский активно отбеливает свою репутацию.

Источник: движение "Чесно"

Детали: Общественные активисты подсчитали, что начиная с октября 2022 года в подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому СМИ, принадлежащих к группе "1+1 media" вышло с десяток репортажей посвященных благотворительной помощи подсанкционного в США политика. Данные оценивались на основании материалов Youtube-канала ТСН и официального сайта ТСН - "общеукраинский сайт новостей, который работает под брендом Телевизионной службы новостей, выходящей на канале 1+1". Ряд этих репортажей дублировался на сайте УНИАН, который также принадлежит к группе "1+1 media".

По словам "Чесно", все эти материалы имеют признаки тенденциозности и несоответствия информационного повода уровню всеукраинского телеканала. В частности, журналисты даже в заголовках используют такие формулировки как "уютный дом вместо руин", "герои строительного фронта", "снег и мороз не помеха" и другие.

В то же время сам Дубинский, который в частности систематически распространял российскую пропаганду о внешнем управлении Украиной, биолаборатории и т.д., продолжает свою подрывную деятельность против Украины, отмечают в "Чесно".

Так, 14 марта 2023 года на собственных ресурсах нардеп выкладывал видео в поддержку Русской православной церкви в Украине и ее присутствия в Киево-Печерской лавре.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В 2021 году США ввели санкции против нардепов Александра Дубинского и Андрея Деркача. Их обвинили во вмешательстве в президентские выборы Соединенных Штатов 2020 года, отметив, что он является "частью связанной с Россией сети иностранного влияния".
  • Дубинского исключили из фракции и партии "Слуга народа".
  • До избрания народным депутатом в 2019 году ("Слуга Народа", 94 округ, Киевская область) Дубинский много лет работал на телеканалах Коломойского в качестве ведущего и креативного продюсера.
  • В 2019 году нардеп стал фигурантом расследования журналистов Bihus.info: Дубинский и его семья в течение последних нескольких лет приобрели в собственность всего 24 квартиры, 17 автомобилей, два дома и 70 соток земли на общую сумму около 2,5 млн долларов.
  • По данным фактчекинговой платформы "Детектор Медиа", неоднократно распространял недостоверную и манипулятивную информацию, в частности, об и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун, которая в конце концов подала на него в суд. Из-за сюжета Дубинского также подал в суд на 1+1 и экс-президент Петр Порошенко. Когда Порошенко выступил с инициативой ввести официально в армии приветствия: "Слава Украине" - "Героям слава!", Дубинский заявил, что это нацистское приветствие.

Темы: Дубинский
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