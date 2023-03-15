Телеканал "1+1" отбеливает подсанкционного нардепа Дубинского – "Чесно"

Исключенный из "Слуги народа" народный депутат Александр Дубинский активно отбеливает свою репутацию.

Источник: движение "Чесно"

Детали: Общественные активисты подсчитали, что начиная с октября 2022 года в подконтрольных олигарху Игорю Коломойскому СМИ, принадлежащих к группе "1+1 media" вышло с десяток репортажей посвященных благотворительной помощи подсанкционного в США политика. Данные оценивались на основании материалов Youtube-канала ТСН и официального сайта ТСН - "общеукраинский сайт новостей, который работает под брендом Телевизионной службы новостей, выходящей на канале 1+1". Ряд этих репортажей дублировался на сайте УНИАН, который также принадлежит к группе "1+1 media".

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По словам "Чесно", все эти материалы имеют признаки тенденциозности и несоответствия информационного повода уровню всеукраинского телеканала. В частности, журналисты даже в заголовках используют такие формулировки как "уютный дом вместо руин", "герои строительного фронта", "снег и мороз не помеха" и другие.

В то же время сам Дубинский, который в частности систематически распространял российскую пропаганду о внешнем управлении Украиной, биолаборатории и т.д., продолжает свою подрывную деятельность против Украины, отмечают в "Чесно".

Так, 14 марта 2023 года на собственных ресурсах нардеп выкладывал видео в поддержку Русской православной церкви в Украине и ее присутствия в Киево-Печерской лавре.

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