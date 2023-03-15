Просування РФ у Бахмуті навіть "пірровою перемогою" важко назвати – Череватий 

У Східному угрупуванні військ ЗСУ розповіли, що оборонці Бахмута є передвісниками майбутньої перемоги, бо не дозволяють ворогу пройти далі та дочекатись військових, які зараз навчаються за кордоном.

Джерело: речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Бахмут тримається фактично 8 місяців. Звичайно, ворог навколо самого Бахмута мав певні просування, але вони давалися такою великою ціною, що це навіть "пірровою перемогою" важко назвати.

Оборонною операцією у Бахмуті командують одні з найдосвідченіших українських командувачів і штабних офіцерів.

Також там сконцентровані потужні командири бригад і батальйонів з колосальним бойовим досвідом.

Звичайно, у нас є потенціал. Звичайно, там дуже важко, але оборонці Бахмута зараз роблять неймовірну річ – по суті це вони провісники майбутньої перемоги.

Саме своїм героїзмом, кров’ю і потом вони не дозволяють ворогу пройти далі і виточують його бойову силу і міць, знекровлюють його, знесилюють, ламають його моральний дух і тим самим дозволяють своїм побратимам, які зараз проходять навчання за кордоном, вигартувати нові "залізні бригади", які згодом викинуть загарбника з нашої території".