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Продвижение РФ в Бахмуте даже "пирровой победой" трудно назвать – Череватый

Алена МазуренкоСреда, 15 марта 2023, 19:35
Продвижение РФ в Бахмуте даже пирровой победой трудно назвать – Череватый
Череватый, фото: armyinform

В Восточной группировке войск ВСУ рассказали, что защитники Бахмута являются предвестниками будущей победы, потому что не позволяют врагу пройти дальше и дождаться военных, которые сейчас учатся за рубежом.

Источник: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "Бахмут держится фактически 8 месяцев. Конечно, враг вокруг самого Бахмута имел определенные продвижения, но они давались такой большой ценой, что это даже "пирровой победой" трудно назвать.

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Оборонительной операцией в Бахмуте командуют одни из самых опытных украинских командующих и штабных офицеров.

Также там сконцентрированы мощные командиры бригад и батальонов с колоссальным боевым опытом.

Конечно, у нас есть потенциал. Конечно, там очень трудно, но защитники Бахмута сейчас делают невероятную вещь - по сути это они предвестники будущей победы.

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Именно своим героизмом, кровью и потом они не позволяют врагу пройти дальше и вытачивают его боевую силу и мощь, обескровливают его, обессиливают, ломают его моральный дух и тем самым позволяют своим собратьям, которые сейчас проходят обучение за рубежом, выковать новые "железные бригады", которые впоследствии выбросят захватчика с нашей территории".

Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
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