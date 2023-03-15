Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бахмуті ворог безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед – Сирський

Альона Мазуренко Середа, 15 березня 2023, 20:50
У Бахмуті ворог безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед – Сирський
СИРСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКІ ОБОРОНЦІ. ФОТО НАДАНЕ УП МІНОБОРОНИ

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – ворог намагається оточити місто і просунутися вперед. 

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова: "Противник і надалі безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед. Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їх праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають в повітря".

Реклама:

Деталі: Командувач додав, що окупанти тиснуть на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Сирський відзначив, що воїни 92 ОМБр ім.Івана Сірка гідно "дали по зубах ворогу", знищивши системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора: "Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога і пришвидшують нашу перемогу".

Теми: БахмутЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
Усі новини...
Реклама: