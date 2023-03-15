Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бахмуті ворог безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед – Сирський

Альона Мазуренко Середа, 15 березня 2023, 21:50
У Бахмуті ворог безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед – Сирський
СИРСЬКИЙ І УКРАЇНСЬКІ ОБОРОНЦІ. ФОТО НАДАНЕ УП МІНОБОРОНИ

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – ворог намагається оточити місто і просунутися вперед. 

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова: "Противник і надалі безуспішно намагається оточити місто і просунутися вперед. Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їх праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають в повітря".

Деталі: Командувач додав, що окупанти тиснуть на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Сирський відзначив, що воїни 92 ОМБр ім.Івана Сірка гідно "дали по зубах ворогу", знищивши системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора: "Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога і пришвидшують нашу перемогу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутЗбройні силивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
Бахмут
У США прокоментували рішення Зеленського залишитись у Бахмуті
Просування РФ у Бахмуті навіть "пірровою перемогою" важко назвати – Череватий 
У Бахмуті прикордонники зупинили дві штурмові групи окупантів
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...