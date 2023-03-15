В Бахмуте враг безуспешно пытается окружить город и продвинуться вперед – Сырский

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - враг пытается окружить город и продвинуться вперед.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь: "Противник и в дальнейшем безуспешно пытается окружить город и продвинуться вперед. Там бойцы 93-й бригады вместе с другими защитниками сдерживают бешеное давление противника. Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады с БК - взлетают в воздух".

Реклама:

Детали: Командующий добавил, что оккупанты давят на Купянском и Лиманском направлениях.

Сирский отметил, что воины 92 ОМБр им.Ивана Сирко достойно "дали по зубам врагу", уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления агрессора: "Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют нашу победу".