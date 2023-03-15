Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США прокоментували рішення Зеленського залишитись у Бахмуті

"Європейська правда"Середа, 15 березня 2023, 22:00
У США прокоментували рішення Зеленського залишитись у Бахмуті
Ллойд Остін, AFP VIA GETTY IMAGES

Міністр оборони США Ллойд Остін у середу пояснив, що мав на увазі під невеликою стратегічною цінністю Бахмута на Донеччині, яке тривалий час намагаються захопити російські сили, й запевнив у підтримці України незалежно від того, яке рішення вона ухвалить щодо оборони міста.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Остін сказав за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

Очільник Пентагону насамперед наголосив на доблесті та наполегливості українських солдатів, які "здійснили в Бахмуті дивовижні речі в Бахмуті". "Росіяни намагаються захопити Бахмут протягом семи місяців або близько того, і не дуже досягли успіху", – додав він.

"Що стосується значення Бахмута, я б вказав на той факт, що саме президент Зеленський вирішує, що є важливим і що і потребує передислокації. Якщо він вирішить у певний момент часу передислокувати сили (з Бахмута), це, ймовірно, означатиме, що він робить це для збереження переваги", – прокоментував Остін.

"Але незалежно від того, чи залишаються там (українські сили), чи ні, і як довго вони там залишаються – це рішення президента Зеленського і нічиє інше. І знову ж таки, наша мета – переконатися, що ми підтримуємо його, яким би не було рішення на полі бою", – підкреслив він.

Міністр оборони США додав, що нині союзники України працюють над військовою підтримкою, яка, він сподівається, надасть Україні "можливість змінити динаміку на полі бою".

Минулого тижня, нагадаємо, Остін заявив, що місто Бахмут має більше символічне значення, ніж оперативне, і його падіння не обов'язково означатиме, що Москва відновила динаміку своїх військових зусиль.

ВІДЕО ДНЯ

За даними британської розвідки, російські сили, представлені найманцями приватної військової компанії "Вагнера", вже взяли під контроль більшість східної частини міста на Донеччині, й тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.

Теми: БахмутСШАЗеленський
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
У США розповіли, що видно на відео інциденту з безпілотником у Чорному морі
Швеція передасть Україні 10 танків Leopard 2
Канада за підсумками "Рамштайну" передає Україні боєприпаси до артилерії та ППО
Іспанія передасть Україні ще чотири танки Leopard 2 на додачу до шести
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...