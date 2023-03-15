В США прокомментировали решение Зеленского остаться в Бахмуте

Министр обороны США Ллойд Остин в среду объяснил, что имел в виду под небольшой стратегической ценностью Бахмута в Донецкой области, которое длительное время пытаются захватить российские силы, и заверил в поддержке Украины независимо от того, какое решение она примет по обороне города.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Остин сказал по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Глава Пентагона прежде всего отметил доблесть и настойчивость украинских солдат, которые "совершили в Бахмуте удивительные вещи в Бахмуте". "Россияне пытаются захватить Бахмут в течение семи месяцев или около того, и не очень преуспели", - добавил он.

"Что касается значения Бахмута, я бы указал на тот факт, что именно президент Зеленский решает, что является важным и что и требует передислокации. Если он решит в определенный момент времени передислоцировать силы (из Бахмута), это, вероятно, будет означать, что он делает это для сохранения преимущества", - прокомментировал Остин.

"Но независимо от того, остаются ли там (украинские силы) или нет, и как долго они там остаются - это решение президента Зеленского и ничье другое. И опять же, наша цель - убедиться, что мы поддерживаем его, каким бы ни было решение на поле боя", - подчеркнул он.

Министр обороны США добавил, что сейчас союзники Украины работают над военной поддержкой, которая, он надеется, предоставит Украине "возможность изменить динамику на поле боя".

На прошлой неделе, напомним, Остин заявил, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий.

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По данным британской разведки, российские силы, представленные наемниками частной военной компании "Вагнера", уже взяли под контроль большую часть восточной части города в Донецкой области, и теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутка.