Окупанти "офіційно" визнали, що повністю знищили місто Попасна

Окупанти у своїй документації перестали вказувати існування міста Попасна Луганської області, яке в 2022 році розгромили російські війська.

Джерело: повідомлення Луганської обласної державної адміністрації

Дослівно: "У так званій "ЛНР" уведені в дію "закони" "Про адміністративно-територіальний устрій" та "Про утворення на території "лнр" міських та муніципальних округів". Зокрема, ухвалені 11 міських та 17 муніципальних округів (районів). В жодному з переліків немає Попасної.

Якщо раніше окупанти тільки казали про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні".

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Деталі: Населені пункти колишнього Попаснянського району окупанти підпорядкували найближчим містам. Попасна до 2022 року – місто із майже 20 тисячами населення.

Передісторія:

Колишній глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у січні 2023 року розповів, що за місяці важких боїв окупанти фактично знищили населенні пункти Білогорівка, Попасна і по лінії від Кремінної - Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ.