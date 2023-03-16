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Оккупанты "официально" признали, что полностью уничтожили город Попасная

"Украинская правда"Четверг, 16 марта 2023, 08:54
Оккупанты официально признали, что полностью уничтожили город Попасная

Оккупанты в своей документации перестали указывать существование города Попасная Луганской области, которое в 2022 году разгромили российские войска.

Источник: сообщение Луганской областной государственной администрации

Дословно: "В так называемой "ЛНР" введены в действие "законы" "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "лнр" городских и муниципальных округов". В частности, приняты 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из перечней нет Попасной.

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Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне".

 
скриншот

Детали: Населенные пункты бывшего Попаснянского района оккупанты подчинили ближайшим городам. Попасная до 2022 года - город с почти 20 тысячами населения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в январе 2023 года рассказал, что за месяцы тяжелых боев оккупанты фактически уничтожили населенные пункты Белогоровка, Попасная и по линии от Кременной - Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск.

Темы: оккупацияЛуганская область
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