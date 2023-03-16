Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты "официально" признали, что полностью уничтожили город Попасная

"Украинская правда"Четверг, 16 марта 2023, 09:54
Оккупанты официально признали, что полностью уничтожили город Попасная

Оккупанты в своей документации перестали указывать существование города Попасная Луганской области, которое в 2022 году разгромили российские войска.

Источник: сообщение Луганской областной государственной администрации

Дословно: "В так называемой "ЛНР" введены в действие "законы" "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "лнр" городских и муниципальных округов". В частности, приняты 11 городских и 17 муниципальных округов (районов). Ни в одном из перечней нет Попасной.

Если раньше оккупанты только говорили о нецелесообразности восстановления города, который сами же и разрушили, то на днях свое решение они закрепили на законодательном уровне".

 
скриншот

Детали: Населенные пункты бывшего Попаснянского района оккупанты подчинили ближайшим городам. Попасная до 2022 года - город с почти 20 тысячами населения.

Предыстория:

Бывший глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в январе 2023 года рассказал, что за месяцы тяжелых боев оккупанты фактически уничтожили населенные пункты Белогоровка, Попасная и по линии от Кременной - Кременная, Рубежное, Золотое, Горное, Лисичанск.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупацияЛуганская область
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
оккупация
В Бахмуте пограничники остановили две штурмовые группы оккупантов
Россия приговорила военного ВСУ к 12 годам колонии за "гранату в окно"
ГБР задержало жителей Харьковщины, которые во время оккупации убили односельчан "за кражу"
Последние новости
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
Все новости...