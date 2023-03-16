В Росії скасували великий концерт до річниці анексії Криму в "Лужниках". Раніше там виступав Путін

Організатори вирішили скасувати великий концерт-мітинг на російському стадіоні "Лужники" присвячений анексії Криму.

Джерело: російське видання "Meduza", яке наводить дані телеграм-каналу "Сирена"

Деталі: Організація "Мега Волонтер Москва", яка організовувала масовку на концерт 22 лютого на стадіоні "Лужники", заявила про скасування великого концерту "Кримська весна" запланованого на 18 березня.

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"З незалежних від нас причин 18 березня на рівні міста змінили формат святкування Дня возз'єднання Криму з Росією. Зараз уточнюємо, які заходи і де будуть організовані в Москві. Щоб спланувати свій день, зверніть увагу, що великого концерту не буде", - повідомили у "волонтерському каналі".

15 березня російське видання "Ведомости" повідомило, що великого концерту в "Лужниках" 18 березня не буде. Замість широкого святкування будуть точкові - флешмоби, лекції, концерти, автопробіги тощо, повідомило "Ведомостям" джерело, близьке до адміністрації президента.

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