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В Росії скасували великий концерт до річниці анексії Криму в "Лужниках". Раніше там виступав Путін

"Українська правда"Четвер, 16 березня 2023, 11:05
В Росії скасували великий концерт до річниці анексії Криму в Лужниках. Раніше там виступав Путін
Фото: РИА Новости

Організатори вирішили скасувати великий концерт-мітинг на російському стадіоні "Лужники" присвячений анексії Криму.

Джерело: російське видання "Meduza", яке наводить дані телеграм-каналу "Сирена"

Деталі: Організація "Мега Волонтер Москва", яка організовувала масовку на концерт 22 лютого на стадіоні "Лужники", заявила про скасування великого концерту "Кримська весна" запланованого на 18 березня.

"З незалежних від нас причин 18 березня на рівні міста змінили формат святкування Дня возз'єднання Криму з Росією. Зараз уточнюємо, які заходи і де будуть організовані в Москві. Щоб спланувати свій день, зверніть увагу, що великого концерту не буде", - повідомили у "волонтерському каналі".

15 березня російське видання "Ведомости" повідомило, що великого концерту в "Лужниках" 18 березня не буде. Замість широкого святкування будуть точкові - флешмоби, лекції, концерти, автопробіги тощо, повідомило "Ведомостям" джерело, близьке до адміністрації президента.

Передісторія:

  • 22 лютого президент Росії Володимир Путін під час мітингу-концерті на стадіоні "Лужники" заявив, що російські окупанти ведуть бій на "історичних рубежах", і "б'ються героїчно", але, де саме це відбувається, не уточнив.

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Теми: ПутінКриманексія
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