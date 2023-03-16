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Организаторы отменили большой концерт-митинг к годовщине аннексии Крыма в "Лужниках"

"Украинская правда"Четверг, 16 марта 2023, 10:05
Организаторы отменили большой концерт-митинг к годовщине аннексии Крыма в Лужниках
Фото: РИА Новости

Организаторы решили отменить большой концерт-митинг на российском стадионе "Лужники" посвященный аннексии Крыма.

Источник: российское издание "Meduza", которое приводит данные телеграм-канала "Сирена"

Детали: Организация "Мега Волонтер Москва", которая организовывала массовку на концерт 22 февраля на стадионе "Лужники", заявила об отмене большого концерта "Крымская весна" запланированного на 18 марта.

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"По независящим от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Чтобы спланировать свой день, обратите внимание, что большого концерта не будет", - сообщили в "волонтерском канале".

15 марта российское издание "Ведомости" сообщило, что большого концерта в "Лужниках" 18 марта не будет. Вместо широкого празднования будут точечные - флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и так далее, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к администрации президента.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 22 февраля президент России Владимир Путин во время митинга-концерта на стадионе "Лужники" заявил, что российские оккупанты ведут бой на "исторических рубежах", и "сражаются героически", но, где именно это происходит, не уточнил.

Темы: ПутинКрыманнексия
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