Организаторы отменили большой концерт-митинг к годовщине аннексии Крыма в "Лужниках"

Организаторы решили отменить большой концерт-митинг на российском стадионе "Лужники" посвященный аннексии Крыма.

Источник: российское издание "Meduza", которое приводит данные телеграм-канала "Сирена"

Детали: Организация "Мега Волонтер Москва", которая организовывала массовку на концерт 22 февраля на стадионе "Лужники", заявила об отмене большого концерта "Крымская весна" запланированного на 18 марта.

"По независящим от нас причинам 18 марта на уровне города изменили формат празднования Дня воссоединения Крыма с Россией. Сейчас уточняем, какие мероприятия и где будут организованы в Москве. Чтобы спланировать свой день, обратите внимание, что большого концерта не будет", - сообщили в "волонтерском канале".

15 марта российское издание "Ведомости" сообщило, что большого концерта в "Лужниках" 18 марта не будет. Вместо широкого празднования будут точечные - флешмобы, лекции, концерты, автопробеги и так далее, сообщил "Ведомостям" источник, близкий к администрации президента.

Предыстория:

22 февраля президент России Владимир Путин во время митинга-концерта на стадионе "Лужники" заявил, что российские оккупанты ведут бой на "исторических рубежах", и "сражаются героически", но, где именно это происходит, не уточнил.