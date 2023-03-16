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Повітряні сили уточнили, які ракети РФ українська ППО може збивати, а які – ні

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 13:01
Повітряні сили уточнили, які ракети РФ українська ППО може збивати, а які – ні
Юрій Ігнат. фото Повітряних сил

Українська протиповітряна оборона ефективно збиває крилаті ракети РФ, проте не має засобів проти ракет ворога, які летять по балістичній траєкторії, та ще низки ракет.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю "24 каналу"

Деталі: Речник Повітряних сил удокладнив, які ракети може збивати українська ППО:

  • "Калібр" (3М14) – крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря),
  • Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування,
  • Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К (аналог "Калібра"),
  • Х-59 – керована авіаційні ракета "повітря-земля",
  • Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування

І які ракети ППО України збивати не може:

  • 9М723 – балістична ракета "Іскандер-М"
  • 9М79М – ракета "Точки-У"
  • реактивні снаряди РСЗВ
  • Х-22 – надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності
  • Р-800 – крилата ракета берегового базування "Онікс"
  • Х-47 – гіперзвукова аеробалістична ракета "Кинджал"
  • Х-31П – авіаційна протирадіолокаційна ракета

Пряма мова Ігната: "Ми не збиваємо балістичні ракети. Зокрема, "Іскандер-М" – це балістичні ракети 9М723, які противник багато застосовував на початку війни. Фактично весь свій стратегічний запас "Іскандер-М" росіяни витратили на початку війни, тож згодом почали застосовувати застарілі комплекси "Точка-У". По Краматорському вокзалу, наприклад. Також, на жаль, немає можливості перехоплювати ракети РСЗВ, як от "Смерч".

Всі ці ракети летять швидко – по балістичній траєкторії і фактично падають на ціль з величезною швидкістю. Для того, щоб збити те, що вже падає, потрібні спеціальні зенітні ракетні системи. До балістики ми також відносимо і зенітні керовані ракети С-300, які окупанти застосовують по наземних цілях у прифронтовій зоні на відстані до 150 кілометрів.

Що більша відстань від місця запуску, то більша неточність, тому часто вони потрапляють не туди, куди хотіли, й гинуть мирні люди. У такому застосуванні – це ніщо інше як зброя тероризму.

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Ракета Х-22 хоч і класифікується як крилата ракета, але її швидкість 4 – 5 тисяч кілометрів на годину. Її запускають з дуже великої висоти, і при заході на ціль вона фактично пікірує, як балістика. Ця ракета має смертоносну бойову частину вагою 950 кілограмів. Саме вона знесла будинок у Дніпрі та ТРЦ у Кременчуці.

Аналогічна до Х-22 склалася ситуація щодо надзвукових протикорабельних крилатих ракет берегового базування Р-800 "Онікс", які часто запускають по Одещині.

Ну і звісно ж найновіша загроза – гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал", що застосовується з літаків МіГ-31К. Складність її ураження умовно в кілька разів вища, ніж тієї ж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини.

Донедавна їхнє застосування мало разовий характер, але нещодавній залп з 6 ракет (Росія випустила 6 "Кинджалів" вночі 9 березня) підтверджує дійсну небезпеку цією зброї і критичну потребу в сучасній ППО.

Окрім того, також не збиваються "вузькопрофільні" авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності – так би мовити, нижчої, тактичної ланки. Але вони здебільшого несуть загрозу лише поблизу лінії бойового зіткнення.

Ми про це все чесно говоримо, щоб марно не вселяти якусь надію. Ми не Росія і не можемо брехати власному народу".

Додатково: Україні необхідні комплекси, які практично здатні збивати ракети Х-22 та інші швидкісні ракети. Йдеться про ЗРК Patriot та FSAF SAMP/T. Але їх дальність ураження балістичних цілей – лише близько 40 кілометрів.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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