Зеленському доповіли: Удар по будинку в Дніпрі завдано російською ракетою Х-22 

Володимир Зеленський і Денис Монастирський на нараді щодо Дніпра, фото ОП

Трагедію у Дніпрі з 45 жертвами спричинила надзвукова крилата ракета типу Х-22, яка є у розпорядженні 52-й бомбардувального полку дальньої авіації РФ.

Джерело: керівники силових відомств у доповідях президенту Володимиру Зеленському, Офіс президента

Деталі: Після того, як у місті Дніпро було завершено пошуково-рятувальну операцію, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку.

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Главі держави доповіли: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генеральний прокурор Андрій Костін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Монастирський повідомив, що станом на 13:30 вівторка закінчено розбір завалів багатоповерхівки. Загинули 45 осіб, серед яких шестеро дітей. 79 осіб, зокрема 16 дітей, мають травми різного ступеня важкості.

Загалом у багатоповерхівці проживали приблизно 1700 мешканців. У будинку пошкоджено близько 230 квартир, повністю зруйновано 72 помешкання.

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Пряма мова Костіна: "На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил РФ – це 52-й бомбардувальний полк дальньої авіації".

Деталі: Генпрокурор зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво цього підрозділу не змінювалося, що дає підстави вважати, що саме воно й давало наказ на ураження цілей ракетою Х-22.

"Готується підозра керівнику цього підрозділу 52-го полку", – повідомив Костін.

За інформацією Офісу генпрокурора, близько 100 людей загинули внаслідок застосування ракет цього типу в різних куточках України.

Тимошенко розповів про варіанти забезпечення постраждалих у Дніпрі новим житлом. Зокрема, це виділення матеріальної допомоги для придбання квартири або надання помешкання.

"Сьогодні розглядаємо разом з обласною та міською владою варіант щодо виділення за підтримки з державного бюджету коштів для придбання квартир, готових помешкань", – сказав заступник голови ОП.

Нині для проживання людей, які втратили житло, надано місця в гуртожитку. Волонтери активно допомагають із винайманням житла для потерпілих.

Тимошенко також розповів, що поруч із місцем трагедії розгорнуто "пункт незламності". Там люди можуть отримати гарячу їжу, теплі речі та необхідні консультації. З потерпілими працюють психологи.

Сім’ям загиблих і пораненим також буде надана матеріальна допомога від обласної та міської влади. Рішення про виділення коштів мають ухвалити місцеві ради на найближчих сесіях, повідомив Тимошенко.

Зеленський доручив максимально спростити й прискорити надання допомоги постраждалим, щоб люди не думали про юридичні формальності та бюрократичні процедури, а якомога швидше почали повертатися до життя після цієї трагедії.

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