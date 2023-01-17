Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленському доповіли: Удар по будинку в Дніпрі завдано російською ракетою Х-22 

Олена РощінаВівторок, 17 січня 2023, 22:11
Володимир Зеленський і Денис Монастирський на нараді щодо Дніпра, фото ОП

Трагедію у Дніпрі з 45 жертвами спричинила надзвукова крилата ракета типу Х-22, яка є у розпорядженні 52-й бомбардувального полку дальньої авіації РФ.

Джерело: керівники силових відомств у доповідях президенту Володимиру Зеленському, Офіс президента

Деталі: Після того, як у місті Дніпро було завершено пошуково-рятувальну операцію, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку.

Главі держави доповіли: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генеральний прокурор Андрій Костін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. 

Монастирський повідомив, що станом на 13:30 вівторка закінчено розбір завалів багатоповерхівки. Загинули 45 осіб, серед яких шестеро дітей. 79 осіб, зокрема 16 дітей, мають травми різного ступеня важкості.

Загалом у багатоповерхівці проживали приблизно 1700 мешканців. У будинку пошкоджено близько 230 квартир, повністю зруйновано 72 помешкання. 

Пряма мова Костіна: "На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил РФ – це 52-й бомбардувальний полк дальньої авіації".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Генпрокурор зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво цього підрозділу не змінювалося, що дає підстави вважати, що саме воно й давало наказ на ураження цілей ракетою Х-22. 

"Готується підозра керівнику цього підрозділу 52-го полку", – повідомив Костін. 

За інформацією Офісу генпрокурора, близько 100 людей загинули внаслідок застосування ракет цього типу в різних куточках України. 

Тимошенко розповів про варіанти забезпечення постраждалих у Дніпрі новим житлом. Зокрема, це виділення матеріальної допомоги для придбання квартири або надання помешкання.

"Сьогодні розглядаємо разом з обласною та міською владою варіант щодо виділення за підтримки з державного бюджету коштів для придбання квартир, готових помешкань", – сказав заступник голови ОП. 

Нині для проживання людей, які втратили житло, надано місця в гуртожитку. Волонтери активно допомагають із винайманням житла для потерпілих.  

Тимошенко також розповів, що поруч із місцем трагедії розгорнуто "пункт незламності". Там люди можуть отримати гарячу їжу, теплі речі та необхідні консультації. З  потерпілими працюють психологи. 

Сім’ям загиблих і пораненим також буде надана матеріальна допомога від обласної та міської влади. Рішення про виділення коштів мають ухвалити місцеві ради на найближчих сесіях, повідомив Тимошенко.

Зеленський доручив максимально спростити й прискорити надання допомоги постраждалим, щоб люди не думали про юридичні формальності та бюрократичні процедури, а якомога швидше почали повертатися до життя після цієї трагедії.

Передісторія:

  • 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. За останньою інформацією, загинули 45 людей, з них 6 дітей.
  • Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. Британська розвідка вказувала на неточність таких ракет.
  • Після ракетного удару по Дніпру 14 січня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракету Х-22 збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок. Арестовича звільнили на тлі чергового скандалу.
  • СБУ опублікувала дані 6 росіян, причетних до ракетного удару 14 січня: командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) Олег Тимошин, командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Олексій Іваненко, начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Денис Григор’єв, штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Дінар Назиров, інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Євген Поцелуєв.

Теми: Дніпроракетний ударОфіс президентаОфіс генпрокурора
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Шмигаль закликав МАГАТЕ до санкцій проти "Росатома"

відеоЗеленський на форумі в Давосі закликав світ випередити нові атаки Росії

Попри значний дефіцит в енергосистемі Київ може у четвер повернутися до графіків

США виділяють $125 млн на ремонт енергосистеми України

Зеленський оцінив ситуацію на фронті: Все уповільнилось. Росія готує реванш, але в них не вийде

Вучич: Крим і Донбас – це Україна, ми не можемо підтримати вторгнення РФ

Усі новини...
Дніпро
Кількість загиблих від удару по будинку у Дніпрі зросла до 45, пошуки тривали 69 годин
"Живих не знаходили": людей під завалами будинку у Дніпрі розшукували собаки-"універсали"
У Дніпрі завершили пошук людей під завалами: 44 загинули, ще 20 – зникли безвісти
Останні новини
22:38
відеоУкраїнські полярники показали запуск радіозондів на станції "Академік Вернадський"
22:27
Шольц висунув Байдену умову для постачання Україні танків – ЗМІ
22:22
Зеленський: Монастирського і Єніна не легко замінити, але мусимо витримати цей жах
21:58
США не бачать ознак, що Білорусь готується до вторгнення в Україну – Білий дім
21:41
У новому пакеті допомоги США Україні будуть бронемашини Stryker, артилерія та боєприпаси – ЗМІ
21:25
Шмигаль закликав МАГАТЕ до санкцій проти "Росатома"
21:22
відеоЗеленський на форумі в Давосі закликав світ випередити нові атаки Росії
21:20
Італійська поліція знайшла таємний бункер заарештованого боса мафії
21:03
Уряд Швеції у четвер розгляне питання передачі Україні САУ Archer
20:49
Байден висловив співчуття через трагедію в Броварах
Усі новини...