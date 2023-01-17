Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленському доповіли: Удар по будинку в Дніпрі завдано російською ракетою Х-22 

Олена РощінаВівторок, 17 січня 2023, 21:11
Зеленському доповіли: Удар по будинку в Дніпрі завдано російською ракетою Х-22 
Володимир Зеленський і Денис Монастирський на нараді щодо Дніпра, фото ОП

Трагедію у Дніпрі з 45 жертвами спричинила надзвукова крилата ракета типу Х-22, яка є у розпорядженні 52-й бомбардувального полку дальньої авіації РФ.

Джерело: керівники силових відомств у доповідях президенту Володимиру Зеленському, Офіс президента

Деталі: Після того, як у місті Дніпро було завершено пошуково-рятувальну операцію, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку.

Реклама:

Главі держави доповіли: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генеральний прокурор Андрій Костін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. 

Монастирський повідомив, що станом на 13:30 вівторка закінчено розбір завалів багатоповерхівки. Загинули 45 осіб, серед яких шестеро дітей. 79 осіб, зокрема 16 дітей, мають травми різного ступеня важкості.

Загалом у багатоповерхівці проживали приблизно 1700 мешканців. У будинку пошкоджено близько 230 квартир, повністю зруйновано 72 помешкання. 

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова Костіна: "На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил РФ – це 52-й бомбардувальний полк дальньої авіації".

Деталі: Генпрокурор зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво цього підрозділу не змінювалося, що дає підстави вважати, що саме воно й давало наказ на ураження цілей ракетою Х-22. 

"Готується підозра керівнику цього підрозділу 52-го полку", – повідомив Костін. 

За інформацією Офісу генпрокурора, близько 100 людей загинули внаслідок застосування ракет цього типу в різних куточках України. 

Тимошенко розповів про варіанти забезпечення постраждалих у Дніпрі новим житлом. Зокрема, це виділення матеріальної допомоги для придбання квартири або надання помешкання.

"Сьогодні розглядаємо разом з обласною та міською владою варіант щодо виділення за підтримки з державного бюджету коштів для придбання квартир, готових помешкань", – сказав заступник голови ОП. 

Нині для проживання людей, які втратили житло, надано місця в гуртожитку. Волонтери активно допомагають із винайманням житла для потерпілих.  

Тимошенко також розповів, що поруч із місцем трагедії розгорнуто "пункт незламності". Там люди можуть отримати гарячу їжу, теплі речі та необхідні консультації. З  потерпілими працюють психологи. 

Сім’ям загиблих і пораненим також буде надана матеріальна допомога від обласної та міської влади. Рішення про виділення коштів мають ухвалити місцеві ради на найближчих сесіях, повідомив Тимошенко.

Зеленський доручив максимально спростити й прискорити надання допомоги постраждалим, щоб люди не думали про юридичні формальності та бюрократичні процедури, а якомога швидше почали повертатися до життя після цієї трагедії.

Передісторія:

  • 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. За останньою інформацією, загинули 45 людей, з них 6 дітей.
  • Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. Британська розвідка вказувала на неточність таких ракет.
  • Після ракетного удару по Дніпру 14 січня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракету Х-22 збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок. Арестовича звільнили на тлі чергового скандалу.
  • СБУ опублікувала дані 6 росіян, причетних до ракетного удару 14 січня: командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) Олег Тимошин, командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Олексій Іваненко, начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Денис Григор’єв, штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Дінар Назиров, інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Євген Поцелуєв.

Теми: Дніпроракетний ударОфіс президентаОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Дніпро
У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, який чинив опір
До 10 зросла кількість постраждалих від удару по Дніпру
Ворог вдарив ракетами по Дніпру: 7 постраждалих, багато пошкоджень
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: