Зеленському доповіли: Удар по будинку в Дніпрі завдано російською ракетою Х-22
Трагедію у Дніпрі з 45 жертвами спричинила надзвукова крилата ракета типу Х-22, яка є у розпорядженні 52-й бомбардувального полку дальньої авіації РФ.
Джерело: керівники силових відомств у доповідях президенту Володимиру Зеленському, Офіс президента
Деталі: Після того, як у місті Дніпро було завершено пошуково-рятувальну операцію, президент Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо зруйнованого російською ракетою 9-поверхового будинку.
Главі держави доповіли: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, генеральний прокурор Андрій Костін, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.
Монастирський повідомив, що станом на 13:30 вівторка закінчено розбір завалів багатоповерхівки. Загинули 45 осіб, серед яких шестеро дітей. 79 осіб, зокрема 16 дітей, мають травми різного ступеня важкості.
Загалом у багатоповерхівці проживали приблизно 1700 мешканців. У будинку пошкоджено близько 230 квартир, повністю зруйновано 72 помешкання.
Пряма мова Костіна: "На цей час виявлені фрагменти ракети, які попередньо дають змогу для її ідентифікації як надзвукової крилатої ракети типу Х-22. Ця ракета є лише в одному підрозділі Повітряно-космічних сил РФ – це 52-й бомбардувальний полк дальньої авіації".
Деталі: Генпрокурор зазначив, що за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво цього підрозділу не змінювалося, що дає підстави вважати, що саме воно й давало наказ на ураження цілей ракетою Х-22.
"Готується підозра керівнику цього підрозділу 52-го полку", – повідомив Костін.
За інформацією Офісу генпрокурора, близько 100 людей загинули внаслідок застосування ракет цього типу в різних куточках України.
Тимошенко розповів про варіанти забезпечення постраждалих у Дніпрі новим житлом. Зокрема, це виділення матеріальної допомоги для придбання квартири або надання помешкання.
"Сьогодні розглядаємо разом з обласною та міською владою варіант щодо виділення за підтримки з державного бюджету коштів для придбання квартир, готових помешкань", – сказав заступник голови ОП.
Нині для проживання людей, які втратили житло, надано місця в гуртожитку. Волонтери активно допомагають із винайманням житла для потерпілих.
Тимошенко також розповів, що поруч із місцем трагедії розгорнуто "пункт незламності". Там люди можуть отримати гарячу їжу, теплі речі та необхідні консультації. З потерпілими працюють психологи.
Сім’ям загиблих і пораненим також буде надана матеріальна допомога від обласної та міської влади. Рішення про виділення коштів мають ухвалити місцеві ради на найближчих сесіях, повідомив Тимошенко.
Зеленський доручив максимально спростити й прискорити надання допомоги постраждалим, щоб люди не думали про юридичні формальності та бюрократичні процедури, а якомога швидше почали повертатися до життя після цієї трагедії.
Передісторія:
- 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі. За останньою інформацією, загинули 45 людей, з них 6 дітей.
- Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі. Британська розвідка вказувала на неточність таких ракет.
- Після ракетного удару по Дніпру 14 січня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ракету Х-22 збили українські сили ППО, внаслідок чого вона впала на житловий будинок. Арестовича звільнили на тлі чергового скандалу.
- СБУ опублікувала дані 6 росіян, причетних до ракетного удару 14 січня: командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) Олег Тимошин, командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Олексій Іваненко, начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Денис Григор’єв, штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Дінар Назиров, інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Євген Поцелуєв.