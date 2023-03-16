Воздушные силы уточнили, какие ракеты РФ украинская ПВО может сбивать, а какие – нет

Украинская противовоздушная оборона эффективно сбивает крылатые ракеты РФ, однако не имеет средств против ракет врага, которые летят по баллистической траектории, и еще ряда ракет.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью "24 каналу"

Детали: Спикер Воздушных сил уточнил, какие ракеты может сбивать украинская ПВО:

"Калибр" (3М14) - крылатая ракета морского базирования (которой враг атакует с Черного моря),

Х-101/Х-555/Х-55 - крылатые ракеты воздушного базирования,

Р-500 (9М728) - крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог "Калибра"),

Х-59 - управляемая авиационная ракета "воздух-земля",

Х-35 - противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования

И какие ракеты ПВО Украины сбивать не может:

9М723 - баллистическая ракета "Искандер-М"

9М79М - ракета "Точки-У"

реактивные снаряды РСЗО

Х-22 - сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности

Р-800 - крылатая ракета берегового базирования "Оникс"

Х-47 - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета "Кинжал"

Х-31П - авиационная противорадиолокационная ракета

Прямая речь Игната: "Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" - это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Фактически весь свой стратегический запас "Искандер-М" россияне потратили в начале войны, поэтому впоследствии начали применять устаревшие комплексы "Точка-У". По Краматорскому вокзалу, например. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты РСЗО, такие как "Смерч".

Все эти ракеты летят быстро - по баллистической траектории и фактически падают на цель с огромной скоростью. Для того, чтобы сбить то, что уже падает, нужны специальные зенитные ракетные системы. К баллистике мы также относим и зенитные управляемые ракеты С-300, которые оккупанты применяют по наземным целям в прифронтовой зоне на расстоянии до 150 километров.

Чем больше расстояние от места запуска, тем больше неточность, поэтому часто они попадают не туда, куда хотели, и гибнут мирные люди. В таком применении - это ничто иное как оружие терроризма.

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Ракета Х-22 хоть и классифицируется как крылатая ракета, но ее скорость 4 - 5 тысяч километров в час. Ее запускают с очень большой высоты, и при заходе на цель она фактически пикирует, как баллистика. Эта ракета имеет смертоносную боевую часть весом 950 килограммов. Именно она снесла дом в Днепре и ТРЦ в Кременчуге.

Аналогичная Х-22 сложилась ситуация по сверхзвуковым противокорабельным крылатым ракетам берегового базирования Р-800 "Оникс", которые часто запускают по Одесской области.

Ну и конечно же самая новая угроза - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х-22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека.

До недавнего времени их применение имело разовый характер, но недавний залп из 6 ракет (Россия выпустила 6 "Кинжалов" ночью 9 марта) подтверждает действительную опасность этого оружия и критическую потребность в современной ПВО.

Кроме того, также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности - так сказать, низшего, тактического звена. Но они в основном несут угрозу только вблизи линии боевого соприкосновения.

Мы об этом все честно говорим, чтобы напрасно не внушать какую-то надежду. Мы не Россия и не можем врать собственному народу".

Дополнительно: Украине необходимы комплексы, которые практически способны сбивать ракеты Х-22 и другие скоростные ракеты. Речь идет о ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T. Но их дальность поражения баллистических целей - лишь около 40 километров.