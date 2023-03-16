Прикордонники показали ніч на передовій в районі Донецька: обстріли нон-стоп, "фосфор", дрони

Державна прикордонна служба розповіла, як її бійці тримають оборону в районі тимчасово окупованого Донецька.

Джерело: відео ДПСУ

Дослівно: "Українські прикордонники тримають оборону на передовій в районі тимчасово окупованого Донецька. З настанням темної пори доби, бойові дії тут не припиняються. Та це єдиний час, коли пересування та ротація на позиціях може відбуватися відносно безпечно.

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Втім, російська артилерія не замовкає навіть вночі, як і ворожі безпілотники, які намагаються розвідувати розташування українських підрозділів і точково бити по наших окопах".

Деталі: На оприлюдненому відео зафіксовано, як військовослужбовці ДПСУ потрапляють на передову вночі, як живуть (як самі ж жартують, не в готелі, а в "грунтелі" -ред.) та воюють на одному з найгарячіших напрямків фронту.

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За словами прикордонників, ворог постійно обстрілює передову (інколи навіть 10 секунд тиші немає). Бійці отримують тяжкі поранення, їх евакуюють під безперервним вогнем противника.

Водночас бійці ДПСУ демонструють високий рівень бойового духу та мотивації та зберігають почуття гумору.

Пряма мова: "– Чого тут найбільше бракує, крім тепла?

– Ну, напевно, артилерії, танків, "Леопардів", може, вертольотів ще, F-16… Оце бракує, щоб отак от зсунути туди – до Донецька, і піти далі".