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Пограничники показали ночь на передовой в районе Донецка: обстрелы нон-стоп, "фосфор", дроны

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 14:00
Пограничники показали ночь на передовой в районе Донецка: обстрелы нон-стоп, фосфор, дроны
иллюстрация ГПСУ

Государственная пограничная служба рассказала, как ее бойцы держат оборону в районе временно оккупированного Донецка.

Источник: видео ГПСУ

Дословно: "Украинские пограничники держат оборону на передовой в районе временно оккупированного Донецка. С наступлением темного времени суток, боевые действия здесь не прекращаются. Но это единственное время, когда передвижение и ротация на позициях может происходить относительно безопасно.

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Впрочем, российская артиллерия не замолкает даже ночью, как и вражеские беспилотники, которые пытаются разведывать расположение украинских подразделений и точечно бить по нашим окопам".

Детали: На обнародованном видео зафиксировано, как военнослужащие ГПСУ попадают на передовую ночью, как живут (как сами же шутят, не в отеле, а в "грунтеле" -ред.) и воюют на одном из самых горячих направлений фронта.

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По словам пограничников, враг постоянно обстреливает передовую (иногда даже 10 секунд тишины нет). Бойцы получают тяжелые ранения, их эвакуируют под непрерывным огнем противника.

В то же время бойцы ГПСУ демонстрируют высокий уровень боевого духа и мотивации и сохраняют чувство юмора.

Прямая речь: "- Чего здесь больше всего не хватает, кроме тепла?

- Ну, наверное, артиллерии, танков, "Леопардов", может, вертолетов еще, F-16... Вот этого не хватает, чтобы вот так вот сдвинуть туда - к Донецку, и пойти дальше".

Темы: Пограничная службаДонецкая областьвойна
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