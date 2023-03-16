Пограничники показали ночь на передовой в районе Донецка: обстрелы нон-стоп, "фосфор", дроны

Государственная пограничная служба рассказала, как ее бойцы держат оборону в районе временно оккупированного Донецка.

Источник: видео ГПСУ

Дословно: "Украинские пограничники держат оборону на передовой в районе временно оккупированного Донецка. С наступлением темного времени суток, боевые действия здесь не прекращаются. Но это единственное время, когда передвижение и ротация на позициях может происходить относительно безопасно.

Реклама:

Впрочем, российская артиллерия не замолкает даже ночью, как и вражеские беспилотники, которые пытаются разведывать расположение украинских подразделений и точечно бить по нашим окопам".

Детали: На обнародованном видео зафиксировано, как военнослужащие ГПСУ попадают на передовую ночью, как живут (как сами же шутят, не в отеле, а в "грунтеле" -ред.) и воюют на одном из самых горячих направлений фронта.

ВИДЕО ДНЯ

По словам пограничников, враг постоянно обстреливает передовую (иногда даже 10 секунд тишины нет). Бойцы получают тяжелые ранения, их эвакуируют под непрерывным огнем противника.

В то же время бойцы ГПСУ демонстрируют высокий уровень боевого духа и мотивации и сохраняют чувство юмора.

Прямая речь: "- Чего здесь больше всего не хватает, кроме тепла?

- Ну, наверное, артиллерии, танков, "Леопардов", может, вертолетов еще, F-16... Вот этого не хватает, чтобы вот так вот сдвинуть туда - к Донецку, и пойти дальше".