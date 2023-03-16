Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пограничники показали ночь на передовой в районе Донецка: обстрелы нон-стоп, "фосфор", дроны

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 15:00
Пограничники показали ночь на передовой в районе Донецка: обстрелы нон-стоп, фосфор, дроны
иллюстрация ГПСУ

Государственная пограничная служба рассказала, как ее бойцы держат оборону в районе временно оккупированного Донецка.

Источник: видео ГПСУ

Дословно: "Украинские пограничники держат оборону на передовой в районе временно оккупированного Донецка. С наступлением темного времени суток, боевые действия здесь не прекращаются. Но это единственное время, когда передвижение и ротация на позициях может происходить относительно безопасно.

Впрочем, российская артиллерия не замолкает даже ночью, как и вражеские беспилотники, которые пытаются разведывать расположение украинских подразделений и точечно бить по нашим окопам".

Детали: На обнародованном видео зафиксировано, как военнослужащие ГПСУ попадают на передовую ночью, как живут (как сами же шутят, не в отеле, а в "грунтеле" -ред.) и воюют на одном из самых горячих направлений фронта.

По словам пограничников, враг постоянно обстреливает передовую (иногда даже 10 секунд тишины нет). Бойцы получают тяжелые ранения, их эвакуируют под непрерывным огнем противника.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время бойцы ГПСУ демонстрируют высокий уровень боевого духа и мотивации и сохраняют чувство юмора.

Прямая речь: "- Чего здесь больше всего не хватает, кроме тепла?

- Ну, наверное, артиллерии, танков, "Леопардов", может, вертолетов еще, F-16... Вот этого не хватает, чтобы вот так вот сдвинуть туда - к Донецку, и пойти дальше".

Темы: Пограничная службаДонецкая областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Пограничная служба
В Бахмуте пограничники остановили две штурмовые группы оккупантов
На Закарпатье утонул уклонист, который бежал из Украины по реке
"Немного красок к серым будням оккупантов": пограничники уничтожили БМП с расчетом РФ
Последние новости
19:13
Вучич говорит, что "не подпишет соглашение" с Косово, на которое официально согласился
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
Все новости...