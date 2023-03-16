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ВАКС виправдав ще одного нардепа-"слугу"

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 березня 2023, 14:37
ВАКС виправдав ще одного нардепа-слугу
ФОТО: ФБ ПАШКОВСЬКОГО

Вищий антикорупційний суд виправдав народного депутата від фракції "Слуга народу" Максима Пашковського, який не вказав у декларації, що орендує квартиру у столиці.

Джерело: "Судово-юридична газета", САП

Деталі: Вирок оголосив головуючий суддя Сергій Мойсак. Пашковського виправдали "у зв’язку з відсутністю у його діях складу кримінального правопорушення".

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Нардеп не вказав у декларації за 2020 рік того, що орендує квартиру у Києві. Дії Пашковського кваліфікували за ч.1 ст.366-2 ККУ (умисне внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

При цьому суд не задовольнив клопотання про скасування грошового стягнення, яке було накладене на депутата у зв’язку з неявкою у судові засідання.

Під час судових дебатів прокурор попросив визнати Пашковського винуватим у недекларуванні майна та оштрафувати його на 51 тисячу гривень.

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Після виступу обвинувача головуючий суддя пояснив Пашковському, що той має право подати заяву про закриття кримінального провадження проти нього у зв’язку з завершенням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Однак парламентар після нарад з захисниками вирішив виступати у судових дебатах. 

Депутат зауважив, що "не отримав жодної вигоди" від "недекларування" та заперечив наявність умислу. Він додав, що підписав декларацію "не перевіряючи".

"Однак це свідчить, що я мав мету щось приховати…Я хотів подати декларацію до контролюючого органу. Мої дії це підтверджують", - наголосив Пашковський, зазначивши, що проінформував НАЗК про помилки.

Оновлено: Антикорупційна прокуратура прокоментувала вирок і зазначила, що прокурор не погоджується з таким рішенням суду та оскаржить його до Апеляційної палати ВАКС.

Що передувало: У грудні 2022 року детективи НАБУ разом із САП повідомили підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік народному депутату від "Слуги народу" Максиму Пашковському

Суть підозри полягала в тому, що нардеп не вказав у декларації того, що орендує квартиру в столиці.

Що передувало: 16 березня Вищий антикорупційний суд виправдав обвинуваченого у недекларуванні орендованої квартири народного депутата від фракції "Слуга народу" Юрія Камельчука.

Теми: Слуга народудеклараціїАнтикорупційний суд
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