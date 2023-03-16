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ВАКС оправдал еще одного нардепа-"слугу"

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 марта 2023, 15:37
ВАКС оправдал еще одного нардепа-слугу
ФОТО: ФБ ПАШКОВСКОГО

Высший антикоррупционный суд оправдал народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Пашковского, который не указал в декларации, что арендует квартиру в столице.

Источник: "Судебно-юридическая газета", САП

Детали: Приговор объявил председательствующий судья Сергей Мойсак. Пашковского оправдали "в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления".

Нардеп не указал в декларации за 2020 год того, что арендует квартиру в Киеве. Действия Пашковского квалифицировали по ч.1 ст.366-2 УК (умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию).

При этом суд не удовлетворил ходатайство об отмене денежного взыскания, которое было наложено на депутата в связи с неявкой в судебные заседания.

Во время судебных дебатов прокурор попросил признать Пашковского виновным в недекларировании имущества и оштрафовать его на 51 тысячу гривен.

После выступления обвинителя председательствующий судья объяснил Пашковскому, что тот имеет право подать заявление о закрытии уголовного производства против него в связи с завершением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Однако парламентарий после совещаний с защитниками решил выступать в судебных дебатах.

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Депутат отметил, что "не получил никакой выгоды" от "недекларирования" и отрицает наличие умысла. Он добавил, что подписал декларацию "не проверяя".

"Однако это свидетельствует, что я имел цель что-то скрыть... Я хотел подать декларацию в контролирующий орган. Мои действия это подтверждают", - подчеркнул Пашковский, отметив, что проинформировал НАПК об ошибках.

Обновлено: Антикоррупционная прокуратура прокомментировала приговор и отметила, что прокурор не согласен с таким решением суда и обжалует его в Апелляционной палате ВАКС.

Что предшествовало: В декабре 2022 года детективы НАБУ вместе с САП сообщили подозрение во внесении недостоверных данных в декларации за 2020 год народному депутату от "Слуги народа" Максиму Пашковскому.

Суть подозрения заключалась в том, что нардеп не указал в декларации того, что арендует квартиру в столице.

Что предшествовало: 16 марта Высший антикоррупционный суд оправдал обвиняемого в недекларировании арендованной квартиры народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука.

Темы: Слуга народадекларацииАнтикоррупционный суд
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