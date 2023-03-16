Парламент Молдови за дві хвилини перевів країну з "молдовської" на румунську мову

Парламент Молдови в четвер у другому читанні ухвалив ініційований партією влади PAS законопроєкт, який передбачає закріплення в усіх законах країни поняття "румунська мова" замість "молдовської" та "рідної" мов.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За законопроєкт у другому читанні проголосували 58 депутатів. Після голосування депутати PAS встали, вигукуючи "Браво!", а депутати від Блоку комуністів і соціалістів прийшли з плакатами на знак протесту.

Фото: скриншот трансляції

З трансляції засідання парламенту видно, що ухвалення законопроєкту в другому читанні відбулось без обговорення й тривало менш як дві хвилини.

Перед засіданням блок комуністів і соціалістів вимагав виключити законопроєкт про румунську мову з порядку денного, та пропозиція очікувано не набрала необхідної кількості голосів.

Нагадаємо, що законопроєкт був проголосований у першому читанні на пленарному засіданні 2 березня.

Згідно з проєктом, словосполучення "молдовська мова", "державна мова", "офіційна мова" і "рідна мова" в будь-якій граматичній формі необхідно замінити словосполученням "румунська мова" у відповідній граматичній формі.

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Тож, після "технічних змін" стаття конституції Молдови щодо мови стане коротшою і матиме наступний зміст: "Державною мовою Республіки Молдова є румунська мова".

Деталі читайте у статті: Кінець "молдовської мови". Нащо Молдова змінює конституцію та чому це важливо для України.