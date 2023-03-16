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Парламент Молдовы за две минуты перевел страну с "молдавского" на румынский язык

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 15:40

Парламент Молдовы в четверг во втором чтении принял инициированный партией власти PAS законопроект, который предусматривает закрепление во всех законах страны понятия "румынский язык" вместо "молдавского" и "родного" языков.

Об этом сообщает "Европейская правда".

За законопроект во втором чтении проголосовали 58 депутатов. После голосования депутаты PAS встали, выкрикивая "Браво!", а депутаты от Блока коммунистов и социалистов пришли с плакатами в знак протеста.

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Фото: скриншот трансляции

Из трансляции заседания парламента видно, что принятие законопроекта во втором чтении прошло без обсуждения и длилось менее двух минут.

Перед заседанием блок коммунистов и социалистов требовал исключить законопроект о румынском языке из повестки дня, но предложение ожидаемо не набрало необходимого количества голосов.

Напомним, законопроект был проголосован в первом чтении на пленарном заседании 2 марта.

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Согласно проекту, словосочетание "молдавский язык", "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием "румынский язык" в соответствующей грамматической форме.

После "технических изменений" статья конституции Молдовы о языке станет короче и будет иметь следующее содержание: "Государственным языком Республики Молдова является румынский язык".

Детали читайте в статье: Конец "молдавского языка". Зачем Молдова меняет конституцию и почему это важно для Украины.

Темы: МолдоваязыкРумыниязаконодательство
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