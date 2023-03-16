Суд повернув державі озеро, на якому екснардеп Кривецький звів "Едем Резорт"

Господарський суд Києва вирішив повернути в державну власність земельну ділянку з озером у селі Стрілки на Львівщині, де розташований комплекс відпочинку "Edem Resort Medical & SPA" колишнього нардепа Ігоря Кривецького.

Джерело: Львівська обласна прокуратура, Zaxid.net

Деталі: Господарський суд Києва ухвалив відповідне рішення 1 березня.

"Рішенням суду задоволено позов керівника Львівської обласної прокуратури до Львівської обласної державної адміністрації та суб’єкта господарювання. В ньому прокуратура вимагала визнання недійсним розпорядження, договору купівлі-продажу земельної ділянки і застосування наслідків недійсності правочину", – повідомила 16 березня Львівська облпрокуратура.

За даними Zaxid.net, ідеться про земельну ділянку з озером у селі Стрілки на Перемишлянщині, де розташований відпочинковий комплекс "Edem Resort Medical & SPA" екс-нардепа, "свободівця" Ігоря Кривецького.

Суди у цій справі тривали близько трьох років.

У серпні 2019 року тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський підписав розпорядження про продаж елітному відпочинково-оздоровчому комплексу земельної ділянки площею понад 15 га у селі Стрілки. На цій ділянці розташована водойма загальнодержавного значення – став площею 9,2 га. Відповідно до законодавства, відчуження такої земельної ділянки є незаконним.

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"В документації з продажу ділянки став з неї "таємними шляхом" зник, а на його місці з’явився спортивний майданчик для занять водними видами спорту", – зазначили в прокуратурі.

У червні 2020 року Мальському вручили підозру у незаконному продажі цієї ділянки. Одразу після цього на офіційній сторінці "Edem Resort" з’явилася заява про добровільне повернення озера у державну власність, однак ці обіцянки так і не були виконані. Прокуратура звернулася до суду.

Суди першої та апеляційної інстанції порушень не побачили і відмовили в задоволенні позову. Однак Верховний Суд скасував вказані рішення і направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

За результатами нового розгляду Господарський суд міста Києва повністю задоволив позовні вимоги прокуратури.

Це рішення ще не вступило в дію і може бути оскаржене. Вже після набрання судовим рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходів для його реального виконання.

Нагадаємо: За "Edem Resort Medical & Spa" стоїть колиній нардеп і основний фінансист ВО "Свобода" Ігор Кривецький, який у 2019 році заволодів понад 110 га землі у Львівській області, частину якої складали паї для АТОвців.

Цей "курорт" у 2020 році засвітився у скандалі з лідеркою "Батьківщини" з Юлією Тимошенко, яка пересиджувала в "Edem Resort Medical & Spa" карантин і пропустила позачергове засідання Верховної Ради.

Незабаром після цього компанія "Узлісся" Кривецького заявила про добровільне повернення в держвласність 17 га землі з озером біля села Стрілки – але так і не зробила цього.