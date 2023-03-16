Суд вернул государству озеро, на котором экс-нардеп Кривецкий возвел "Эдем Резорт"

Хозяйственный суд Киева решил вернуть в государственную собственность земельный участок с озером в селе Стрелки Львовской области, где расположен комплекс отдыха "Edem Resort Medical & SPA" бывшего нардепа Игоря Кривецкого.

Источник: Львовская областная прокуратура, Zaxid.net

Детали: Хозяйственный суд Киева принял соответствующее решение 1 марта.

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"Решением суда удовлетворен иск руководителя Львовской областной прокуратуры ко Львовской областной государственной администрации и субъекту хозяйствования. В нем прокуратура требовала признания недействительным распоряжения, договора купли-продажи земельного участка и применения последствий недействительности сделки", – сообщила 16 марта Львовская облпрокуратура.

По данным Zaxid.net, речь идет о земельном участке с озером в селе Стрелки в Перемышлянском районе, где расположен комплекс "Edem Resort Medical & SPA" экс-нардепа, "свободовца" Игоря Кривецкого.

Суды по этому делу длились около трех лет.

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В августе 2019 года тогдашний глава Львовской ОГА Маркиян Мальский подписал распоряжение о продаже элитному оздоровительному комплексу земельного участка площадью более 15 га в селе Стрелки. На этом участке расположен водоем общегосударственного значения – пруд площадью 9,2 га. Согласно законодательству, отчуждение такого земельного участка является незаконным.

"В документации по продаже участка пруд с него "тайными образом" исчез, а на его месте появилась спортивная площадка для занятий водными видами спорта", – отметили в прокуратуре.

В июне 2020 года Мальскому вручили подозрение в незаконной продаже этого участка. Сразу после этого на официальной странице "Edem Resort" появилось заявление о добровольном возвращении озера в государственную собственность, однако эти обещания так и не были выполнены. Прокуратура обратилась в суд.

Суды первой и апелляционной инстанции нарушений не увидели и отказали в удовлетворении иска. Однако Верховный Суд отменил указанные решения и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По результатам нового рассмотрения Хозяйственный суд города Киева полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.

Это решение еще не вступило в действие и может быть обжаловано. Уже после вступления судебного решения в законную силу прокуратура будет принимать меры для его реального выполнения.

Напомним: За "Edem Resort Medical & Spa" стоит бывший нардеп и основной финансист ВО "Свобода" Игорь Кривецкий, который в 2019 году завладел более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляли паи для АТОшников.

Этот "курорт" в 2020 году засветился в скандале с лидером "Батькивщины" с Юлией Тимошенко, которая пересиживала в "Edem Resort Medical & Spa" карантин и пропустила внеочередное заседание Верховной Рады.

Вскоре после этого компания "Узлісся" Кривецкого заявила о добровольном возвращении в госсобственность 17 га земли с озером возле села Стрелки – но так и не сделала этого.