ЗСУ уразили три пункти управління та радіолокаційні станції РФ – Генштаб
Четвер, 16 березня 2023, 18:35
Збройні сили України уразили три пункти управління, дві радіолокаційні станції та склад пально-мастильних матеріалів Росії.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога".
Деталі: За добу ворог завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з РСЗВ.
Що цьому передувало:
- 16 березня вдень стало відомо, що у Маріупольському районі Донеччини здетонував ворожий склад із боєприпасами.
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