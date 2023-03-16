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ЗСУ уразили три пункти управління та радіолокаційні станції РФ – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 16 березня 2023, 18:35
ЗСУ уразили три пункти управління та радіолокаційні станції РФ – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили України уразили три пункти управління, дві радіолокаційні станції та склад пально-мастильних матеріалів Росії.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога".

Деталі: За добу ворог завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з РСЗВ.

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Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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