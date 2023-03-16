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ВСУ поразили три пункта управления и радиолокационные станции РФ – Генштаб

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 16 марта 2023, 17:35
ВСУ поразили три пункта управления и радиолокационные станции РФ – Генштаб
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины поразили три пункта управления, две радиолокационные станции и склад горюче-смазочных материалов России.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага".

Детали: За сутки враг нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 25 обстрелов из РСЗО.

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Темы: ГенштабВооруженные силывойна
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