ВСУ поразили три пункта управления и радиолокационные станции РФ – Генштаб
Четверг, 16 марта 2023, 17:35
Вооруженные силы Украины поразили три пункта управления, две радиолокационные станции и склад горюче-смазочных материалов России.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
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Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 радиолокационные станции, а также склад горюче-смазочных материалов врага".
Детали: За сутки враг нанес 2 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 25 обстрелов из РСЗО.
Что этому предшествовало:
ВИДЕО ДНЯ
- 16 марта днем стало известно, что в Мариупольском районе Донецкой области сдетонировал вражеский склад с боеприпасами.