Офіцера, який побив строковика, відправили під цілодобовий домашній арешт

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт командира взводу однієї з військових частин Житомирщини, який побив солдата-строковика в навчальному центрі.

Джерело: пресслужба ДБР у коментарі "Українській правді"

Деталі: Як повідомили УП в ДБР, відповідне рішення виніс Богунський районний суд м. Житомир 16 березня.

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Що передувало: Молодшому лейтенанту Віктору Вітусевичу було повідомлено про підозру в перевищенні влади чи службових повноважень.

За даними слідства, 11 березня 2023 року офіцер, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. За словами самого Вітусевича, він був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою.