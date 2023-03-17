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Офицера, который избил срочника, отправили под круглосуточный домашний арест

Валентина РоманенкоПятница, 17 марта 2023, 10:20
Офицера, который избил срочника, отправили под круглосуточный домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, который избил солдата-срочника в учебном центре.

Источник: пресс-служба ГБР в комментарии "Украинской правде"

Детали: Как сообщили УП в ГБР, соответствующее решение вынес Богунский районный суд г. Житомир 16 марта.

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Что предшествовало: Младшему лейтенанту Виктору Витусевичу было сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

По данным следствия, 11 марта 2023 года офицер, находясь в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие, причинив ему легкие телесные повреждения. По словам самого Витусевича, он был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.

Темы: ГБРармия
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