Офицера, который избил срочника, отправили под круглосуточный домашний арест

Суд отправил под круглосуточный домашний арест командира взвода одной из воинских частей Житомирщины, который избил солдата-срочника в учебном центре.

Источник: пресс-служба ГБР в комментарии "Украинской правде"

Детали: Как сообщили УП в ГБР, соответствующее решение вынес Богунский районный суд г. Житомир 16 марта.

Реклама:

Что предшествовало: Младшему лейтенанту Виктору Витусевичу было сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

По данным следствия, 11 марта 2023 года офицер, находясь в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие, причинив ему легкие телесные повреждения. По словам самого Витусевича, он был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его неподобающим поведением.