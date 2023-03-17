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Данілов: Ми вважаємо, що Китай – окрема країна, вона не буде спільником Росії

Валентина РоманенкоП'ятниця, 17 березня 2023, 11:23
Данілов: Ми вважаємо, що Китай – окрема країна, вона не буде спільником Росії
Олексій Данілов. фото РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сподівається, що Китай не буде спільником Росії.

Джерело: Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "..звичайно, є велике сподівання у росіян на великий Китай, що Китай буде допомагати Росії.

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Ми не розуміємо, для чого Китаю допомагати Росії, для чого потрібна ця річ. Тому що Китай – велика країна, країна, яка має свій шлях розвитку. І чи буде поєднання цих речей, тоді треба розуміти, як на це має реагувати світ.

І ще раз наголошую, що ми вважаємо, що Китай – це окрема країна, вона не буде спільником Росії. Тому що ці країни, які спільно з Росією починають брати участь в цих речах, вони є спільниками у вбивстві цивільного населення. Путін під час цієї гарячої фази війни, саме з 24 лютого вбив 500 наших дітей. На жаль, ми втратили "завдяки" цьому сучасному Гітлеру, сучасному фашисту, який дав наказ вбивати наших дітей".

Деталі: Секретар РНБО застеріг: якщо хтось має бажання бути спільником у цьому процесі, потрібно мати на увазі, що рано чи пізно за все це треба буде нести відповідальність.

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Теми: КитайДаніловвійна
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